Confinement : les Français utilisent en permanence leurs smartphones

Une récente étude montre que depuis le début du confinement, les Français sont constamment rivés sur leurs smartphones.

A cause de la pandémie de coronavirus, bon nombre d’entre nous sont forcés de rester chez eux, afin de respecter les confinements mis en place partout dans le monde. De ce fait, la population confinée chez elle, cherche de quoi s’occuper et l’objet qui est notre meilleur ami face à l’ennui est bien souvent notre smartphone.

Du 25 au 27 mars, une étude Ifop comptant 1050 participants a été effectuée en coopération avec la marque de smartphones Oppo, dans le but d’analyser l’impact du confinement par rapport à l’utilisation du smartphone.

D’après les résultats de cette étude, 62% des Français passent plus de temps sur leurs terminaux qu’avant. Un chiffre qui grimpe même jusqu’à 75%, si l’on parle des jeunes âgés de 15 à 34.

Pour 45% des participants, le temps passé sur un écran mobile est de plus de 3 heures par jour, tandis que plus de 50% des 15-34 ans sont scotchés à leurs smartphones plus de 4 heures chaque jour.

En ce qui concerne l’utilisation du smartphone, 56% des Français naviguent sur le Web, 59% utilisent d’applications de messagerie et enfin, 58% communiquent par le biais de mails. On apprend également qu’un Français sur deux fait également l’usage des conversations de groupe : « Leur recours est d’ailleurs plus largement répandu pour des usages personnels (44% des Français et 60% chez les Millennials) afin de retrouver ses proches et continuer une vie sociale » détaille l’étude.

A la recherche de nouvelles applications en cette période de confinement, les jeunes se sont dirigés vers les jeux vidéo, les réseaux sociaux ainsi que les applications proposant des exercices physiques. D’après l’étude : « Les Millennials sont quant à eux 55% à avoir fait le choix de télécharger ce même trio d’applications ».

Source : CNET France