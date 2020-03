Netflix dévoile la bande annonce de son programme de télé-réalité français “The Circle Game”

Fin 2018, Netflix a annoncé se lancer dans la télé-réalité en France, inspiré du concept britannique “The Circle”.

Dans cette émission de télé-réalité, les candidats ne se rencontrent pas en vrai, ils vivent dans le même immeuble, mais dans des appartements différents. Ils peuvent interagir entre eux au travers d’un réseau social. Le but sera de devenir le plus populaire par tous les moyens afin de gagner les 100 000 euros à la clef. Les versions américaine et brésilienne du programme sont déjà disponibles sur la plateforme SVOD. La version française débarquera sur Netflix à partir du 9 avril et se nommera “The Circle Game”. Le géant de la SVOD vient d’en dévoiler la bande-annonce.