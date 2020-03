Confinement : Cyril Hanouna prépare un prime de 48h sur C8

Cyril Hanouna assure depuis chez lui le direct de son émission ” Ce soir, chez Baba”. À l’annonce du confinement, l’animateur phare de C8 a décidé de protéger le public, son équipe de tournage ainsi que ses chroniqueurs de la propagation du Covid-19.

Baba est donc tous les jours en direct depuis chez lui, il a installé un studio de fortune dans son salon et réussit l’exploit de tenir un direct pendant 3h30 seul. Dans une interview accordée à Télé Loisir, Cyril Hanouna explique qu’il fait les tests son par lui-même et qu’à partir de ce mercredi il va gérer lui-même la réalisation de l’émission. Durant l’interview l’animateur a aussi évoqué de nouveaux projets d’émission. Dont un prime de 48h en direct de son appartement diffusé sur C8. Cyril Hanouna avait déjà réalisé un prime de 35h sur le plateau de TPMP en octobre 2016 et avait réuni au total plus de 13 millions de téléspectateurs uniques.