“Les Choristes” prendront place dimanche soir sur France 2 en remplacement de la soirée spéciale pour le second tour des municipales

Le report du second tour des municipales qui devait se dérouler ce dimanche oblige France 2 à modifier sa programmation.

À la place de la soirée spéciale second tour des municipales, vous pourrez retrouver à 21h le film français à succès qui a révélé le jeune Jean-Baptiste Maunier “Les Choristes”. Un film de Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand…

Synopsis : En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs ; le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.

À 22h35, La Mélodie, un film de Rachid Hami, avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred.