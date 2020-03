Tout savoir sur la naissance du football, The English Game disponible sur Netflix dès maintenant

Netflix propose depuis aujourd’hui la série “The English Game”, cette série inspirée de faits réels revient sur la création de l’un des sports les connus au monde.

Les origines du football raconté au travers d’une série créent par Julian Fellowes (Downton Abbey), disponible sur la plateforme SVOD depuis ce vendredi 20 mars. The English Game nous ramène plus d’un siècle en arrière, plus précisément en 1870 en Angleterre. La série raconte l’histoire de deux hommes issus de classes sociales opposées. Fergus Suter (Kevin Guthrie) un ouvrier écossais qui a réussi à devenir joueur professionnel de football, rencontre Arthur Kinnaird un aristocrate jouant dans une prestigieuse équipe. À cette époque, le sport au ballon rond est réservé à la classe la plus aisée. Tout au long des six épisodes qui composent la série, vous découvrirez comment deux hommes venant de deux mondes différents ont réussi à démocratiser le football.

