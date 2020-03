Confinement : L’INA offre trois mois d’accès gratuit a sa plateforme de streaming “Madelen”

La nouvelle plateforme de streaming de l’INA s’est lancée ce jeudi et sera gratuite pendant trois mois en raison du confinement mis en place.

Madelen sera offert pendant trois mois “pour accompagner nos concitoyens en cette période difficile” indique le communiqué de l’INA. Disponible en application IOS et Android ainsi que sur son site dédié madelen.ina.fr. La plateforme dispose de plus de 13 000 programmes vidéo et audio, choisis parmi des millions d’heures d’archives dont dispose l’INA.

Ce nouveau service sera facturé 2,99 euros par mois après les trois mois gratuits, vous y trouverez des contenus variés comme de la fiction, des documentaires, concerts et spectacle, séries , émission cultes, ou bien encore du théâtre.