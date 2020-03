Coronavirus : Report du Festival de Cannes, plusieurs hypothèses à l’études

Le Festival de Cannes vient s’ajouter à la liste des événements annulés à cause du coronavirus Covid-19.

Jeudi soir dans un communiqué, l’équipe du festival a annoncé le report des festivités qui devaient se dérouler du 12 au 23 mai prochains. “Plusieurs hypothèses sont à l’étude afin d’en préserver le déroulement, dont la principale serait un simple report, à Cannes, fin juin début juillet 2020”, a déclaré le festival. Et d’ajouter : “Dès que l’évolution de la situation sanitaire française et internationale nous permettra d’en évaluer la possibilité réelle, nous ferons connaître notre décision, dans le cadre de la concertation actuelle avec l’État et la mairie de Cannes ainsi qu’avec le conseil d’administration du festival, les professionnels du cinéma et l’ensemble des partenaires de la manifestation.”.

Le report du Festival de Cannes s’ajoute au report de nombreux événements comme le concours de l’Eurovision reporté à l’an prochain. Côté sports, la Ligue des champions s’est vue suspendue jusqu’à nouvel ordre et l’UEFA a également reporté l’Euro de football à l’été prochain. Côté terre battue, Roland-Garros qui devait se tenir entre le 18 mai et 7 juin prochains a aussi été reporté. Seuls les Jeux olympiques de Tokyo font de la résistance pour le moment.