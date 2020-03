Le CSA refuse la matinale de LCI sur TF1 mais accorde la diffusion des JT sur LCI

Le CSA a tranché, pas de matinale de LCI sur TF1.

Alors que TF1 avait annoncé diffuser la quotidienne de LCI sur ses antennes, le groupe a dû revenir sur cette décision. À la suite de cette annonce, les concurrents de la chaîne d’info du groupe TF1, ont saisi le Conseil supérieur de l’audiovisuel afin de protester l’annonce de TF1. BFMTV entre autres a remémoré aux sages du CSA qu’ils avaient auparavant déjà délibéré sur ce sujet et plus précisément en 2012.Lorsque D8 souhaitée co-diffuser la matinale d’i-Télé ( ces chaînes se nomment désormais respectivement C8 et CNews). Voilà un extrait de la délibération de l’époque : “La diffusion de tout ou partie d’un même programme, au même moment, par plusieurs chaînes de télévision (…) est susceptible de porter atteinte au pluralisme des courants d’expression socioculturels et ne contribue pas à la diversité des programmes (…) Plusieurs services de télévision (…) à vocation nationale ne doivent pas diffuser tout ou partie d’un même programme de manière simultanée ni avec un différé inférieur à une heure, sauf accord écrit préalable du Conseil” en ajoutant qu’une exception peut être faite lors d’un programme “présentant un intérêt particulier pour le public, tel que la retransmission d’une cérémonie, d’un débat ou de l’intervention de personnalités”.

Un responsable d’une chaîne concurrente est monté au créneau et indique que “Rien dans la crise actuelle ne justifie une telle décision de TF1 ! Contrairement à France 2 qui co-diffuse la matinale de franceinfo : après la découverte d’un cas de coronavirus au sein de l’équipe de ’Télématin’, TF1 ne souffre d’aucune désorganisation de ça matinale liée au virus”. Suite à de longues discussions entre TF1 et le CSA, la chaîne du canal numéro un à réussi a obtenir la co diffusion sur LCI de ses deux rendez-vous informations. Le ” 13 Heures” rejoindra donc le “20 Heures” dans la grille de programmation de la chaîne d’info dès ce lundi.