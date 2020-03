Coronavirus : Suspension totale de la Ligue des champions, l’Euro 2020 reporté à l’an prochain

Alors que la plupart des championnats européens ont été mis en pause à cause de l’épidémie de coronavirus, l’UEFA devait décider ce mardi du sort de la Ligue des champions et de l’Euro 2020.

Les matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa faisaient l’objet de reports. Ce matin l’institution européenne de football a décidée de suspendre totalement ces deux compétitions. La situation sanitaire actuelle ne permettant pas leur maintiens.

Concernant l’Euro 2020, la question d’un report a l’été 2021 a été abordée. Au terme de la réunion de ce matin, l’UEFA a annoncé le report de l’Euro 2020 à l’été prochain, du 11 juin au 11 juillet. L’UEFA transmettra ces décisions cette après-midi a 55 fédérations européennes et leurs secrétaires généraux. A noter que ces décisions devront être validé par un comité exécutif de la Confédération européenne.

La suspension et le report de ces compétitions aura s’en nul doute un impact sur les diffuseurs. Avec le report de la Ligue des champions RMC Sport va devoir modifier sa programmation. Pour l’Euro 2020, beIN Sports et ces co-diffuseurs TF1 et M6 seront impactés cet été.