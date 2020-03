Coronavirus : La Ligue 1 et Ligue 2 totalement suspendues jusqu’à nouvel ordre

Le coronavirus aura eu raison du football français

La totalité des matches de L1 et de L2 ont été suspendus dès maintenant, et ce jusqu’à nouvel ordre, a annoncé la Ligue de football professionnel ce vendredi matin.

Un conseil d’administration s’est réuni en urgence concernant l’épidémie de coronavirus, alors que les matches devaient se jouer à huis clos jusqu’au 15 avril, c’est une suspension complète qui a finalement été privilégiée.

Concernant l’Euro 2020 et les coupes d’Europe, l’UEFA devrait se réunir mardi prochain pour décider du report d’un an ou non de ces deux compétitions.

En Europe, d’autres pays ont pris des mesures concernant leurs championnats. L’Italie a suspendu toutes ces compétitions sportives jusqu’au 3 avril. La Liga espagnole a quant a elle annoncé jeudi reporter les deux prochaines journées de Liga. Pour l’heure parmi les plus gros championnats d’Europe uniquement l’Allemagne jouera des matches de Bundesliga ce week-end avant la suspension de la compétition le 17 mars.