France 2 : Michel Cymes agacé par les propos de Nadine Morano concernant l’épidémie de coronavirus, il la recadre en direct

Michel Cymes a jugé insupportable les propos de Nadine Morano lors de la soirée consacrée au premier tour des élections municipales sur France 2.

Alors que la France est touchée de plein fouet par la crise du coronavirus, Nadine Morano a donné son avis concernant le comportement du gouvernement face à l’épidémie. Elle accuse le gouvernement de minimiser la situation. “Aujourd’hui, on sait très bien que la situation sanitaire est grave – et sans doute beaucoup plus grave que ce que vous dites”. Anne-Sophie Lapix présentatrice en duo avec Laurent Dela housse a rappelé à la secrétaire d’État que “C’est dangereux de dire une chose pareille”.

Le médecin Michel Cymes présent sur le plateau n’a pas hésité à rebondir sur les propos de Nadine Morano. Il indique que “La situation est déjà assez compliquée comme ça, les réseaux sociaux sont pleins de fake news, pour ne pas entendre quelqu’un qui se dit responsable politique faire croire que la situation est beaucoup plus grave qu’on ne veut bien le dire”. Et ajoute “On est dans un pays démocratique, les chiffres sont rendus publics, tous les médecins, les épidémiologistes savaient exactement le nombre de morts et de personnes touchées. Tenir des propos comme ça, c’est d’une grande irresponsabilité parce que ça rajoute encore à l’angoisse et cette notion de complotisme, etc. En tant que médecin, c’est insupportable d’entendre des propos comme ça de la part de quelqu’un qui se dit responsable”.

