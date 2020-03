Amazon au plus proche du PSG pour le tournage d’une série documentaire

Amazon Prime Video a annoncé la diffusion d’une série documentaire inédite sur l’histoire et l’envers du décor du club de football parisien à l’occasion des 50 ans de ce dernier.

Courant 2020, la plateforme SVOD du géant Amazon proposera une série documentaire composée de quatre épisodes qui retracera 50 ans d’histoire du Paris-Saint-Germain ainsi que les coulisses du club.

Réalisé par Manuel Herrero, spécialiste des documentaires sportifs et produit par Capa et PSG TV, cette mini série suivra le quotidien des joueurs et le fonctionnement du club. Le programme mêlera séquences récentes et images d’archives du PSG. Isabelle Bertrand, la directrice des acquisitions pour Amazon France indique : « En fait, nous, ce qui nous intéressait, c’est que le PSG est non seulement le club français le plus titré (Championnat et coupes), mais c’est aussi un club qui est très intéressant parce qu’il a une identité forte et qui est clivant. Il y a donc des aspérités, des éléments de drame, des tensions et des personnages qui gravitent autour du club. »

Alors que le tournage est déjà en cours, Amazon a dû longuement négocier avec le club afin d’obtenir toutes ces autorisations. Isabelle Bertrand a indiqué à l’AFP qu’« Il a fallu les convaincre, ce qui a pris du temps, car depuis l’arrivée de l’actionnaire [le Qatar] aucune équipe n’avait eu un tel accès aux coulisses du club ».

Pour les curieux et les fans de football, Amazon Prime Video propose déjà sur sa plateforme une série documentaire sur Manchester City. Un programme consacré au club de Tottenham est aussi en plein tournage pour Amazon Prime.

Source : L’Equipe