Coronavirus : France Télévisions met en place des mesures exceptionnelles suite à l’annonce du confinement

Dès ce mardi, France Télévisions va prendre les dispositions nécessaires indiquées dans son plan de crise pour faire face à l’épidémie de coronavirus.

Dans un communiqué publié lundi soir, le groupe audiovisuel public indique mettre en place son plan de continuité de service en donnant la priorité à la diffusion de l’information.

“Télématin” et la matinale de France info fusionnent. Les journaux télévisés de France 2 et France 3 continueront à être rallongés, et le 20h durera maintenant 52 minutes tout en continuant a s’assurer une grande interactivité avec le public. Le nombre d’éditions régionales pour France 3 diffusées à 12h et 19h va se réduire, passant de 24 à 11 éditions. Leurs zones de diffusion seront élargies aux régions administratives, sauf pour Bretagne-Pays de la Loire-Centre-Val de Loire fondu en une seule édition toujours sur les antennes régionales de France 3, le programme “Ensemble contre le virus” une émission interactive en direct pour répondre aux téléspectateurs continuera d’être diffusée tous les jours à 10h20.

Les éditions d’informations de proximités seront maintenues avec une offre multirégionale, nos voisins d’outre-mer bénéficieront d’une offre interactive dédiée à l’accompagnement et à l’information du public.