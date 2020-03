C8 : Cyril Hanouna sera bien en direct tous les soirs pour “TPMP” mais… de chez lui

Alors que nous vous l’indiquions hier, les chaînes ont suspendu la majorité de leurs tournages. Du côté de C8 Cyril Hanouna était le seul à annoncer continuer les tournages de ses émissions.

Alors que le président a demandé aux Français de limiter au maximum les déplacements. Cyril Hanouna qui devait maintenir le tournage de ses émissions a finalement décidé de prendre des mesures drastiques pour continuer à assurer le tournage de ses émissions.

Le présentateur de C8 a installé un studio à son domicile afin de prendre l’antenne sur C8 dès 17h45. “J’ai préparé une installation chez moi et je serai en direct avec vous dès 17h45 en direct on pourra discuter, rigoler, se kiffer. Vous ne m’avez jamais lâché en 10 ans et je veux être auprès de vous sans prendre de risques pour mes équipes que j’aime et qui sont géniales”.