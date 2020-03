Le Comité international olympique décide de maintenir les Jeux Olympiques qui se dérouleront a Tokyo cet été

La nouvelle est tombée hier, contre toute attente le Comité international olympique a indiqué qu’il maintenait les JO de Tokyo prévu du 24 juillet au 9 août 2020.

Hier après-midi le CIO a publié un communiqué ou il déclare : “Le CIO reste pleinement engagé vis-à-vis des JO de Tokyo et, à un peu plus de quatre mois de l’ouverture de ces Jeux, il n’est pas nécessaire de prendre de décisions radicales et toute spéculation à ce stade serait contre-productive. Toute la chaîne logistique relative à la préparation des Jeux a été analysée et des plans de rechange sont en place en cas de perturbation prévue.”

Mais ce mercredi un journaliste de France Télévisions Alexandre Boyon, à fait savoir par un édito publié sur “france.tvsport” qu’il était pour un report ou une annulation “Hormis les périodes de guerre, jamais les Jeux n’ont été annulés, ils se sont relevés des différents boycotts et même de la prise d’otages meurtrière de la délégation israélienne à Munich en 1972. L’olympisme se remettra d’un report ou d’une annulation” et estime que “face à la pandémie Covid-19”, “les enjeux doivent prendre le pas sur les Jeux”. “les enjeux doivent prendre le pas sur les Jeux”. “Les anneaux de JO ont désormais beaucoup de zéros derrière. Les retombées sont énormes, les impacts colossaux. Des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, des milliards de dollars, d’euros ou de yens engagés”

Alexandre Boyon “espère secrètement qu’une décision rapide viendra au Japon”. “Quoiqu’il en coûte, le mouvement olympique sortirait grandi à opter pour le choix d’un report, ’plus vite, plus haut, plus fort’ pour reprendre la vraie devise du CIO”, pour conclure son édito.

Source : puremédias