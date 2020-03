L’Eurovision 2020 à son tour annulé à cause du COVID-19

Prévue pour le 16 mai prochain, la 65e édition de l’Eurovision n’aura pas lieu.

Au travers d’un communiqué, l’Union européenne de Radio-télévision a annoncé l’annulation du concours de l’Eurovision qui devait se tenir le 16 mai prochain à Rotterdam, aux Pays-Bas. Ce choix s’ancre dans la lutte contre la propagation du coronavirus, et fait suite au confinement de certains pays d’Europe comme la France, l’Italie, la Belgique et l’Espagne.

Le comité de l’Eurovision a déclaré : “Au cours des dernières semaines, nous avons envisagé plusieurs options pour maintenir le concours Eurovision de la chanson. Toutefois, l’incertitude créée par l’épidémie de COVID-19 à travers l’Europe – et les restrictions mises en place par les gouvernements des pays diffuseurs et des autorités danoises – signifie que l’union des diffuseurs de l’Eurovision a pris la décision difficile qu’il est impossible de continuer avec l’événement en direct prévu.”

Les semaines qui suivent devraient nous apporter des précisions sur les modalités de cette annulation, et les organisateurs annoncent avoir déjà abordé la question avec Rotterdam concernant le maintien de l’événement en 2021. Tom Leeb devait représenter la France avec “The Best in Me”. Le titre n’avait pas conquis les Français.

La question qui se pose aussi désormais, concernant les candidats de cette édition, seront-ils maintenus pour la prochaine édition ou non ?