A cause du coronavirus France Télévisions annonce 2 à 3 semaines de programmes avant que l’antenne se dégrade

Les groupes audiovisuels TF1, France TV, M6 ou bien Canal + sont directement impactés par le coronavirus et sa propagation qui a mis en pause la totalité des tournages. Les chaînes doivent gérer leurs stocks de programmes.

Alors que la population est confinée depuis mardi 12h, les chaînes de télévision tentent tant bien que mal de continuer à assurer leurs services. Le directeur des programmes de France Télévisions, Takis Candilis ne se voile pas la face : « Nous avons pour deux ou trois semaines de programmes. Après, l’antenne sera dégradée » indique le numéro 2 de France Télévisions. « C’est pourquoi nous travaillons à une refonte de nos quatre antennes, qui sera mise en œuvre la semaine prochaine. Cela va être disruptif. Au-delà des problématiques de stocks, certaines émissions sont en complet décalage avec la situation des Français. »

France 2 a annoncé disposer d’un stock d’épisodes d’“Un si grand soleil” jusqu’à début mai, tout en notant que le programme est actuellement à l’arrêt pour deux semaines, permettant de rallonger le journal télévisé. Concernant les jeux, Takis Candilis confirme avoir “beaucoup d’avance” tout en sachant que “certains participants ne souhaitent plus venir enregistrer”. “Plus belle la vie” sur France 3 est assurée d’être diffusé jusqu’au prochain prime prévu le mardi 24 mars.

Du côté de TF1, Ara Aprikian le directeur des programmes a annoncé qu’il adaptera “en temps réel” compte tenu des “contraintes de production”. La chaîne pense aussi suspendre la diffusion de feuilleton quotidien “Demain nous appartient” durant quelque temps.

Le groupe M6 n’a pas pour le moment pas vraiment communiqué sur ses options de remplacements. Les tournages de ses émissions n’échappent pas non plus à l’épidémie et le tournage de la prochaine saison de Pékin Express prévu pour cet été a d’ores et déjà été suspendu. W9, la chaîne du groupe M6 voit la post production de son émission de télé-réalité “Les Marseillais” tourner au ralenti à cause du confinement.

Concernant le groupe Canal+, les tournages de la totalité des émissions de C8 ont été suspendus. Cyril Hanouna le présentateur phare de la chaîne gratuite du groupe, présente depuis le 17 mars “TPMP” depuis son salon en comité très restreint. Le directeur des antennes et des programmes de Canal+ Gérald-Brice Viret a indiqué : « Nous redéployons nos forces sur Cnews, notre chaîne d’infos. Nous avons également arrêté le tournage de Paris Police 1900 et d’Hippocrate saison 2. Mais nous avons le temps, la diffusion est pour début 2021. »

Source : Le Monde