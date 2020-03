TF1 : Arthur présent tous les jours sur Facebook et Instagram avec«The Show Must Go Home» pour divertir durant le confinement

Pendant le confinement, Arthur continue à vous divertir tous les jours dès 16h30 sur Facebook et Instagram avec “The Show Must Go Home” .

Arthur a annoncé qu’il proposerait dès ce mercredi 16h30 un rendez-vous quotidien destiné à divertir les gens durant le confinement. Via un tweet, le présentateur de TF1 annonce que tous les jours des invités différents seront présents depuis chez eux pour accompagner Arthur dans ce moment de divertissement. Pour le premier épisode qui a lieu ce soir, vous pourrez retrouver Jarry, Artus, Cartman, Issa Doumbia et bien d’autres surprises. « Ce n’est pas de la télé, ce n’est pas de la radio, on sait juste qu’on sera digital et qu’on risque de beaucoup se marrer ! »

Arthur n’est pas le seul présentateur à avoir installé une sorte de studio chez lui, depuis hier soir Cyril Hanouna est aussi en direct depuis chez lui afin de ne pas prendre de risques face à l’épidémie de coronavirus.