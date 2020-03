Le sidaction à son tour annulé à cause du coronavirus, France 2 fait une croix sur sa soirée spéciale

Tous les événements se voient annuler l’un après l’autre, le Sidaction ne déroge pas à la règle.

Les différents dirigeants de l’association ont décidé d’annuler le Sidaction qui devait se dérouler entre le 2 et le 5 avril prochains : “En raison du contexte sanitaire auquel font actuellement face les Français, le professeur, Françoise Barré-Sinoussi, lauréate 2008 du prix Nobel de physiologie ou médecine et présidente de l’association, Line Renaud, vice-présidente, et le conseil d’administration, ont décidé d’annuler le week-end de collecte et de sensibilisation”.

La vice-présidente Line Renaud a réagi à cette annulation : “La santé et la prévention de tous ont toujours été notre priorité. Actuellement, un autre virus secoue la France et envahit notre quotidien. Nous savons à quel point la solidarité et la mobilisation de tous sont essentielles pour remporter ces batailles.”

Du fait de la nouvelle, France 2, se voit donc obligée d’annuler sa soirée spéciale consacrée à la 27e édition du Sidaction prévu le jeudi 2 avril “100 ans de comédies musicales : Les stars chantent pour le Sidaction”. Cette émission devait être présentée par Marie-Sophie Lacarrau. Des scènes des plus grandes comédies musicales (West Side Story, Notre-Dame de Paris entre autre ) devaient être revisitées par de nombreux artistes comme Vincent Niclo, Patrick Bruel ou Jean-Paul Gaultier et bien d’autres invités.