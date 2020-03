TF1 modifie sa programmation du dimanche soir, un film d’animation sera proposé à la place d’une comédie française

TF1 bouscule sa programmation de dimanche soir.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir petits et grands enfants, TF1 a décidé de remplacer durant deux dimanches de suite les films prévus par des films animés.

Le dimanche 22 à 21h05, “Rien à déclarer” une comédie française avec Dany Boon et Benoît Poelvoorde sera remplacée par le premier volet de “Moi, moche et méchant” réalisé par Chris Renaud et Pierre Coffin. Avec les voix françaises de Gad Elmaleh (Gru), Éric Métayer (Vector), Jonathan Cohen (Docteur Néfario), Frédérique Cantrel (la mère de Gru).

Comment assombrir un charmant quartier résidentiel avec ses belles résidences, ses jolis portails, sa douceur de vivre ? Tout simplement en apercevant la sinistre demeure d’un dénommé Gru. Et surtout, comment le définir ? Il s’agit, en fait, d’un grand vilain dans toute de splendeur, entouré de ses subalternes, prêt à tout pour… voler la lune ! Doté d’un véritable arsenal, il est déterminé à arriver à ses fins, quitte à anéantir ceux qui voudraient l’en empêcher. C’est sans compter sur l’existence de trois jeunes orphelines qui vont complètement bouleverser son existence en voyant en lui… un papa ! Gru affronte alors la plus grande épreuve de sa vie : faire face à Margo, Édith et Agnes, trois fillettes en quête d’amour paternel…



Dimanche 29, Robert de Niro dans “Le nouveau stagiaire” devra céder sa place à “Moi, moche et méchant 2” réalisée par Chris Renaud et Pierre Coffin. Avec les voix françaises de Gad Elmaleh (Gru), Audrey Lamy (Lucy Wilde), Sarah Brannens (Margo), Salomé Lemire (d’Édith), Éric Cantona (Eduardo Perez / El-Macho).

Adieu la « super-criminalité » et bonjour les joies de la paternité ! Cette fois, Gru a fait son choix : élever au mieux Margo, Édith et Agnès, ses chères têtes blondes. Pourtant, la vie de père de famille au foyer ne dure pas longtemps lorsqu’une organisation ultrasecrète, qui mène une lutte contre le Mal à l’échelle planétaire, cherche à l’enrôler…