Pendant le confinement France 4 diffusera en direct chaque jour des cours dispensés par des professeurs de l’Éducation Nationale

France 4 va adapter sa programmation dès le lundi 23 mars dans le cadre de l’opération “Nation apprenante” pour la continuité pédagogique.

La totalité des élèves et étudiants français sont privés d’école depuis plus d’une semaine. À cette occasion, France Télévisions a indiqué qu’il allait modifier dès lundi 23 mars la programmation de France 4. La chaîne du groupe audiovisuel public est réquisitionnée pour diffuser en direct des cours dispensés par des enseignants de l’Éducation Nationale à destination de tous les niveaux.

de 9h à 10h pour les CP/CE1 : 30 min de lecture/30 min de maths

de 11h à 12h pour les 8-12 ans et plus spécifiquement les CM1/CM2 : la maison Lumni (plateforme éducative)

de 14h à 15h pour les collégiens : 30 min de français/30 min de maths

de 15h à 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo.

“Le reste de la journée et les week-ends, priorité sera donnée à une programmation ludo-éducative qui alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes plus divertissants”, précise le groupe France Télévisions. À noter que France TV Slash, l’offre numérique dédiée aux jeunes adultes, va faire évoluer sa programmation et ses choix éditoriaux afin d’accompagner les jeunes publics dans ce contexte.