“The Voice Kids” : Slimane en larmes dans les bras d’une candidate

En écoutant Maëlys, âgée de 13 ans, interpréter « Des milliers de, je t’aime » lors de sa première audition sur TF1, le nouvel entraîneur de « The Voice Kids» n’a pu contenir son émotion.

En entendant Maëlys, une fan de Slimane âgée de 13 ans, chanter « Des milliers de je t’aime » lors des auditions à l’aveugle de la saison 9 de « The Voice Kids » le nouveau coach de l’émission n’a pas pu retenir son émotion. Après avoir appuyé sur le bouton rouge, il s’est levé et a pris la jeune candidate dans ses bras, visiblement touché par sa performance. « Magnifique, tu nous as fait tous pleurer », lui a dit Nolwenn Leroy en l’étreignant à son tour. « Je peux vous laisser parler deux minutes ? Parce que là, j’ai besoin de me remettre », a demandé Slimane, laissant ses collègues prendre la parole pour convaincre la chanteuse. Alors que Nolwenn Leroy, Kendji Girac et Patrick Fiori exposaient les motivations pour lesquelles ils souhaitaient intégrer Maëlys dans leur équipe, Slimane, le nouveau coach de l’émission, a repris ses esprits et a pris la parole de nouveau pour expliquer les raisons derrière son émotion : « Merci déjà. C’était dur pour moi parce que c’est une chanson que j’ai faite pour ma fille à un moment où c’était compliqué. En fait, au début, je t’entendais sans t’entendre, car j’ai repensé à ma fille à ce moment-là de ma vie », a confié l’ancien acolyte de Vitaa.

Au cours de la conférence de presse de juin, durant laquelle il présentait son programme, le chanteur avait exprimé sa réticence à promouvoir activement ses propres chansons. « Tu te dis que c’est un peu de l’auto-lèche pour ta chanson ». Cependant, il a admis devant l’adolescente qu’elle avait fait preuve d’une « grande force ». « À un moment donné, tu m’as apaisé. C’est-à-dire que même l’histoire à laquelle je pensais qui était difficile, toi tu l’a rendue plus douce. Des fois on écrit des chansons pour apaiser nos coeurs, on les chante et ça n’apaise pas toujours nos coeurs. Et toi, là j’ai entendu ce que j’ai écrit, j’ai entendu cette histoire et ça m’a rempli le coeur. Alors je voulais te dire… Je fais que chialer », s’est excusé le chanteur.

Source : Pure Médias

