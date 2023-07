Juju Fitcats éclate en sanglots lorsqu’elle doit se séparer de Tibo InShape dans l’émission “Les traîtres”

L’influenceur a été le tout premier à être éliminé de la table ronde lors de la deuxième saison du jeu estival diffusé sur M6.

Les premiers épisodes des “Traîtres” diffusés sur M6 ont réservé des moments intenses. Lors d’un conseil initial chargé d’émotions, la majorité des votes a été en faveur de Tibo InShape, créateur de contenus. Bien qu’il n’ait pas été initialement désigné comme traître par Eric Antoine au début de l’émission, les soupçons se sont rapidement tournés vers lui en raison de sa relation avec Juju Fitcats et de certaines déclarations peu stratégiques qu’il avait faites en présence des autres candidats. Finalement, c’est Juju Fitcats elle-même, la créatrice de contenu et fiancée de Tibo InShape, qui a annoncé les résultats des votes à la fin du deuxième épisode diffusé ce mercredi. Malgré ses soupçons envers celle avec qui il partage sa vie à Montpellier, Tibo a choisi de voter contre le philosophe Vincent Cespedes. “Justine j’ai moi-même émis le soupçon qu’elle était traître mais je n’ai pas réussi à voter contre elle. Donc j’espère qu’elle aussi“, a-t-il révélé lors de son passage dans le confessionnal de l’émission. Il ne se doutait probablement pas que la personne concernée avait été désignée comme traître un jour auparavant.

Pourtant, même si celui qui compte près de 10 millions d’abonnés sur Youtube était déjà la cible principale des votes, Juju a éclaté en larmes au moment de prendre sa décision. “Le moment est compliqué. J’essaye de me dire : ‘Aller, là tu vas passer la pire épreuve que tu pouvais vivre dans le jeu’“, déclare-t-elle à son tour. Elle a ensuite retourné son ardoise où le prénom de Tibo était inscrit en lettres blanches à la craie. “Tibo je vote contre toi à contre coeur. J’espère sincèrement que je ne me trompe pas et que tu es traitre parce que franchement si tu ne l’es pas, la suite de l’aventure va être très compliquée. Je sais que je suis loyale mais je ne veux vraiment pas que tu sois dans mon camp sinon je vais me retrouver toute seule, ça va être dur“. L’influenceuse s’est donc alignée sur la majorité en votant contre son partenaire. Une stratégie astucieuse puisque, en tant que traître, son objectif est de diriger les votes des autres candidats vers l’un des loyaux. Cependant, son émotion était intense. “En fait je me rends compte que c’est beaucoup plus dur à faire que ce que je pensais même si j’en avais déjà conscience. En fait je me rends compte, et je crois que c’est ça le plus dur, que je suis une bonne traître“, analyse-t-elle. “Et en fait c’est super dur. J’ai l’impression de tromper la personne qui partage ma vie qui est la personne la plus importante de ma vie et en fait, ça me conforte juste dans l’idée que je l’aime plus que tout et que c’est horrible de lui faire ça“.

Ce onzième vote contre Tibo InShape a finalement eu raison de lui dans le jeu. Il devient ainsi le premier candidat à être éliminé par les autres joueurs. “C’était court mais intense. Tout ce que je peux dire c’est que je pense que ce qui va se passer ensuite va complètement bouleverser le jeu, va complètement remettre en question vos décisions. Je suis loyal. Très bon jeu à tous, merci beaucoup“, a-t-il simplement déclaré avant de quitter la table ronde. Ainsi, il devient le premier loyal à être injustement éliminé du jeu estival diffusé sur M6. “C’est dur. Juju continue le jeu. Je ne lui en veux pas, même si elle a voté contre moi. J’espère qu’elle va réussir à démasquer les traîtres. À moins que ce soit elle la traître“, a-t-il déclaré pour conclure.

Source : Pure Médias

