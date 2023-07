Léa Salamé partage ses projets excitants à venir, notamment sa collaboration à venir avec Michel Drucker dans le tout nouveau programme “Quels Jeux !”

La journaliste Léa Salamé évoque son duo avec Michel Drucker dans “Quels jeux !“, une émission consacrée aux Jeux olympiques.

Dans un an, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver la journaliste Léa Salamé et l’emblématique animateur Michel Drucker en tant que duo de présentateurs de l’émission quotidienne en direct “Quels Jeux !“. Cette émission passionnante sera entièrement consacrée aux Jeux olympiques, offrant ainsi une couverture complète et captivante de l’événement sportif mondial. “Cela va être une saison formidable, je vais faire partie de l’équipe des sports qui va participer aux Jeux olympiques de 2024“. Malgré les défis de santé qu’il a affrontés, Michel Drucker a une seule chose en tête : revenir à l’antenne. En février dernier, l’animateur de 80 ans a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale après la découverte d’une bactérie au niveau de la valve mitrale. Toutefois, il fait preuve d’une détermination exemplaire pour retrouver sa forme et prépare activement son retour tant attendu dans l’émission “Vivement dimanche” prévu le 27 août. Mais au-delà de cela, Michel Drucker a également un autre objectif en ligne de mire : les Jeux olympiques qui se dérouleront à Paris. Il nourrit un véritable enthousiasme pour cet événement et est impatient de contribuer à sa couverture médiatique.

Lors de la conférence de presse de rentrée de France Télévisions qui s’est tenue mardi, Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes du groupe, a dévoilé une annonce excitante : un nouveau talk-show intitulé “Quels Jeux !” sera programmé tout au long de la compétition. Ce nouveau programme sera coprésenté par Léa Salamé et Michel Drucker, faisant ainsi écho au succès de la première saison de “Quelle époque !“. Le titre lui-même, “Quels Jeux !“, évoque avec enthousiasme l’expérience et l’ambiance des Jeux olympiques. “Je suis très honorée et très heureuse. Je ne m’y attendais pas du tout quand on m’a appelée pour m’en parler. Jamais je n’aurais pu l’imaginer ! Il y a cinq ans, on m’aurait dit que je ferais une émission avec Michel Drucker, je n’y aurais pas cru. C’est un rêve, c’est comme avoir sa Rolex !“, confie Léa Salamé. Pendant quinze jours, chaque soir et en direct, le duo formé par Léa Salamé et Michel Drucker se réunira en deuxième partie de soirée pour partager les moments forts, les victoires impressionnantes, les plus belles images et les moments marquants de la journée olympique. Ils seront accompagnés des journalistes et commentateurs du service des sports de France Télévisions, qui apporteront leur expertise et leurs analyses. De plus, des invités spéciaux seront également présents dans l’émission. Léa Salamé précise qu’ils pourront recevoir des personnalités issues du monde sportif, culturel, voire même politique, ajoutant ainsi une dimension variée et captivante à l’émission.

Avec une carrière solide à la télévision et à la radio, la journaliste Léa Salamé se lance avec enthousiasme dans ce nouveau “challenge“, mais elle avoue néanmoins ressentir une certaine appréhension. En particulier, elle confie ressentir une certaine pression en raison de l’importance des Jeux olympiques. La grandeur de l’événement et l’ampleur de l’audience suscitent chez elle une certaine inquiétude, mais cela témoigne également de son désir de fournir une couverture de qualité et à la hauteur des attentes du public. “On n’a pas le droit à l’erreur. C’est l’événement planétaire de l’année prochaine, c’est une Coupe du monde au carré. C’est très important pour le rayonnement de la France, pour l’esprit olympique, pour le vivre ensemble… Il n’y a pas mieux que le sport et notamment que les J.O. pour réunir une nation qui est un peu fracturée, un peu fragmentée“, souligne la journaliste. Bien qu’elle ne soit pas une passionnée de sport, Léa Salamé reconnaît s’y intéresser de plus en plus et ne manquera pas de s’impliquer pleinement. Elle compte sur l’expertise de Michel Drucker, qui a commencé sa carrière télévisuelle en 1964 en couvrant les Jeux olympiques de Tokyo à l’âge de 20 ans. Son expérience et sa connaissance approfondie des Jeux seront des atouts précieux pour guider et enrichir la couverture médiatique de l’événement. Léa Salamé pourra donc s’appuyer sur Michel Drucker pour s’immerger dans l’univers olympique et offrir une perspective intéressante, même en tant que non-adepte de sport.

Source : TV Mag Le Figaro

