Laurent Ruquier donne des éclaircissements concernant son arrivée sur BFMTV

Laurent Ruquier s’est exprimé sur les raisons de son arrivée sur BFMTV.

Après avoir passé 23 ans sur France 2, Laurent Ruquier fait le choix de rejoindre BFMTV, la chaîne d’information en continu. Cette décision le place désormais en concurrence avec des animateurs tels que Pascal Praud, Cyril Hanouna, Yann Barthès et les présentateurs des journaux télévisés de 20 heures. Contrairement aux attentes qui le voyaient rejoindre TF1, Laurent Ruquier a surpris en choisissant BFMTV. Le suspens n’aura été que de courte durée puisqu’une semaine seulement après avoir annoncé son départ de France 2 après 23 ans de service public, l’animateur a confirmé au Parisien qu’il rejoindra BFMTV la saison prochaine. Il prendra en charge la tranche horaire de 20 à 21 heures, précédemment occupée par Yves Calvi, et se retrouvera en concurrence directe avec Pascal Praud et son émission “L’Heure des pros” diffusée sur CNews. “C’était l’occasion de rebondir différemment, explique-t-il à nos confrères. Comme je connais bien Marco (Marc-Olivier Fogiel, patron de BFMTV), on en a discuté ensemble, d’abord amicalement. Il ne s’attendait pas à ce que je puisse être intéressé par une tranche sur une chaîne info. Il m’a dit : Il faut venir à BFM !“.

Reconnu pour ses émissions alliant divertissement et information, telles que “On n’est pas couché” et “Vous êtes en direct” où il a reçu de nombreux politiques, Laurent Ruquier s’apprête à se lancer dans un tout autre exercice en laissant de côté sa “casquette d’humoriste”. Il confie que c’est “un choix inattendu, même pour moi“, ce dimanche matin lors d’une interview sur BFMTV. Le nouveau programme animé par Laurent Ruquier débutera en octobre et bénéficiera de la présence de la journaliste Julie Hammett, qui vient de rejoindre BFMTV après son passage sur LCI. “On va réfléchir à monter une équipe avec Julie Hammett, avec qui je vais faire connaissance. Je pense à de nouvelles voix, de nouveaux visages. Je suis quelqu’un qui sait distribuer la parole, c’est ma marque de fabrique. Je serai là pour éditorialiser la tranche, faire des choix parfois inédits, à la fois suivre l’information majeure et peut-être aussi dénicher un autre regard, un autre angle“, détaille-t-il. “Ce n’est pas la carte de presse qui donne le talent. Laurent va faire sa mutation, il va prendre les habits de BFM. Jusque-là, il faisait de l’infotainement. Lui qui l’a tant fait va se réinventer une nouvelle fois“, s’est défendu, Marc-Olivier Fogiel, dans une interview au “Parisien“.

“À moi de les convaincre de venir nous voir sur BFMTV“

Le défi majeur auquel devra faire face Laurent Ruquier sera de s’imposer dans la bataille des émissions de 20 heures. L’animateur des “Grosses Têtes” sera en compétition directe avec Gilles Bouleau de TF1, Anne-Sophie Lapix de France 2, ainsi que Yann Barthès de TMC, Cyril Hanouna de C8 et Pascal Praud de CNews. Il devra rivaliser avec ces personnalités de renom pour attirer et fidéliser les téléspectateurs dans sa nouvelle tranche horaire. “Il y a du monde, on le sait, à cette heure-là sur toutes les chaînes. Mais il y a aussi un réservoir de téléspectateurs, à moi de les convaincre de venir nous voir sur BFMTV“, lance l’animateur. Dans la lutte pour les audiences, la compétition est féroce entre les journaux télévisés de 20 heures. Cependant, une bataille tout aussi intense se joue entre les émissions “Touche pas à mon poste” et “Quotidien“. Sur les chaînes d’information en continu, c’est l’émission “L’Heure des pros” qui domine la concurrence avec un nombre de téléspectateurs oscillant entre 600 000 et 700 000.

Source : TV Mag Le Figaro

