Qui sont les nouveaux visages qui rejoignent la grille de Franceinfo à la rentrée ?

Jean-Baptiste Marteau prendra les rênes de la matinale de la 27 à partir de la fin du mois d’août 2023.

Suite à la conférence de presse de France Télévisions du 11 juillet dernier, voici un aperçu des principales nouveautés à venir pour les téléspectateurs de Franceinfo (canal 27), en complément des nouveaux programmes de France 2, France 3 et France 5. Lors de la conférence tenue à la Grande Halle de La Villette à Paris (19e arrondissement), Alexandre Kara, directeur de l’information, a fait la promesse d'”une grille plus lisible et des rendez-vous plus identifiés” qui “ne cèdent ni au sensationnalisme ni à l’opinion ni à la monothématique“. Cette déclaration était clairement adressée à la concurrence. Tout comme LCI, Franceinfo va connaître un changement majeur pour sa matinale, diffusée du lundi au vendredi de 6 h 30 à 8 h 30. Après le départ de Samuel Étienne, Jean-Baptiste Marteau, qui est familier avec la chaîne, prendra les rênes de l’émission à la rentrée, comme annoncé par Alexandre Kara, confirmant ainsi une information relayée par “Télérama“. Zohra Ben Miloud, quant à elle, continuera à présenter les journaux toutes les demi-heures aux côtés de Jean-Baptiste Marteau.

Jean-Baptiste Marteau, un véritable atout polyvalent de France Télévisions, a déjà assumé plusieurs rôles importants par le passé. En tant que joker de Samuel Étienne, il a assuré la présentation de la matinale de la chaîne 27. De plus, il a remplacé Thomas Sotto à la présentation de l’émission “Télématin” pendant ses congés, et il a également contribué avec des chroniques dans l’émission “C à vous” animée par Anne-Élisabeth Lemoine sur France 5. Son parcours varié démontre sa capacité à s’adapter à différents formats et à occuper différentes fonctions au sein de France Télévisions. Depuis le lundi 10 juillet 2023, Jean-Baptiste Marteau occupe à nouveau le poste de présentateur du “20 Heures” de France 2, comme cela est souvent le cas pendant les étés. Cependant, à la rentrée, Anne-Sophie Lapix prendra les rênes de l’émission, qui se déroulera dans un nouveau décor, conçu pour être plus moderne et moins imposant que le décor actuel, souvent qualifié de “cathédral“.

Qui sont les nouveaux visages ?

Jérôme Chapuis, rédacteur en chef de “La Croix“, remplacera Marc Fauvelle dans le “8.30“.

Émilie Tran Nguyen, ex-présentatrice du “12/13” national de France 3 et qui est toujours à la présentation de “C à vous” sur France 5, présentera la mi-journée.

Patricia Loison, aux commandes du “18h-19h” de Franceinfo cette saison, la présentatrice gagne une heure et commence son émission dès 17h.

À la rentrée, Franceinfo prévoit de lancer un journal destiné aux jeunes âgés de 12 à 18 ans. Alexandre Kara a souligné avec conviction : “Nous ne lâcherons pas la jeunesse“. Bien que l’identité de la personne incarnant ce journal ne soit pas encore connue, il ne s’agira pas d’une figure de l’antenne habituelle. Ce programme sera diffusé sur les plateformes de médias sociaux telles que Snapchat, YouTube et TikTok, ainsi que sur Franceinfo en direct. De plus, la chaîne 27 inaugurera également la prochaine saison avec un nouveau magazine axé sur le climat, en partenariat avec “Brut“.

