Alexandre Boyon ne présentera pas les championnats du monde de natation 2023 à cause d’un accident

Alexendre Boyon a annoncé ne pas pouvoir présenter les championnats de natation 2023 sur France 4 à cause d’une chute en vélo.

En raison d’une chute à vélo, Alexandre Boyon, le commentateur sportif qui était prévu pour accompagner Camille Lacourt lors des championnats du monde de natation au Japon à partir du 23 juillet, a malheureusement été blessé. Cette chute l’oblige à se retirer de ses fonctions pendant environ un mois pour se rétablir. En raison de circonstances imprévues, Alexandre Boyon, le visage et la voix emblématiques de la natation sur France Télévisions, se voit contraint d’annuler son déplacement à Fukuoka, au Japon, où il était prévu qu’il commente les championnats du monde de natation 2023. Cet événement revêt une importance considérable, surtout à un an des Jeux olympiques de Paris 2024. Néanmoins, les téléspectateurs pourront toujours suivre les compétitions en direct sur France 4 à partir de ce dimanche 23 juillet 2023.

Suite à une chute de vélo grave, Alexandre Boyon, le commentateur sportif, a subi des blessures importantes, notamment des fractures aux côtes et à l’omoplate. Ces blessures nécessitent une période de repos et de récupération, l’empêchant ainsi d’être présent au bord des bassins pendant environ un mois. “Je n’aurais pas dû retirer les petites roues à l’arrière. À fond derrière cette belle équipe de France de natation“, a publié, ce lundi 17 juillet 2023, sur Twitter le “premier spectateur et supporter des championnats du monde“.

Lors d’une conférence de presse le 30 mai dernier, Alexandre Boyon exprimait sa joie à l’idée de commenter les performances des favoris lors des championnats du monde de natation. Il se réjouissait notamment de suivre les exploits du prodigieux Léon Marchand, double champion du monde, quintuple champion de France 2023 et spécialiste des quatre nages, ainsi que du phénomène roumain David Popovici. “Je devais partir vendredi matin (le 21 juillet 2023) à Fukuoka, mais finalement je voyagerai dans mon canapé. On ne va pas se plaindre. Des trucs comme ça, ça arrive à des milliers de personnes chaque jour, il y a des trucs plus graves“, s’est consolé le présentateur dans “L’Équipe“. En remplacement d’Alexandre Boyon, qui espère être rétabli à temps pour les championnats du monde d’athlétisme de Budapest (du 19 au 27 août 2023), les téléspectateurs de France 4 auront le plaisir de suivre les commentaires de Christian Choupin. Le grand reporter de France Télévisions prendra en charge les commentaires aux côtés de Camille Lacourt du 23 au 30 juillet 2023.

Le programme détaillé des championnats du monde de natation 2023 sur France 4

Dimanche 23 juillet 2023 entre 13h et 15h

400m nage libre H

100m papillon F

50m papillon H

400m nage libre F

100m brasse H

200m 4 nages F

400m 4 nages H

4x100m relais nage libre F

4x100m relais nage libre H

Lundi 24 juillet 2023 entre 13h et 15h

100m brasse H

100m papillon F

100m dos crawlé H

100m brasse F

50m papillon H

100m dos crawlé F

200m nage libre H

200m 4 nages F

Mardi 25 juillet 2023 entre 13h et 15h

200m nage libre H

1.500m nage libre F

50m brasse H

100m dos crawlé F

100m dos crawlé H

200m nage libre F

200m papillon H

100m brasse F

Mercredi 26 juillet 2023 entre 13h et 15h

800m nage libre H

200m nage libre F

100m nage libre H

50 dos crawlé F

200m papillon H

50m brasse H

200m papillon F

200m 4 nages H

4x100m relais 4 nages mixte

Jeudi 27 juillet 2023 entre 13h et 15h

200m papillon F

100m nage libre F

100m nage libre H

50m dos crawlé F

200m brasse H

200m 4 nages H

200m brasse F

200m dos crawlé H

4x200m relais nage libre F

Vendredi 28 juillet 2023 entre 13h et 15h

100m nage libre F

100m papillon H

200m dos crawlé F

50m nage libre H

200m brasse F

200m dos crawlé H

50m papillon F

200m brasse H

4x200m relais nage libre H

Samedi 29 juillet 2023 entre 13h et 15h



50m papillon F

50 nage libre H

50m nage libre F

50m brasse F

100m papillon H

200m dos crawlé F

50m dos crawlé H

800m nage nage libre F

4x100m relais nage libre mixte

Dimanche 30 juillet 2023 entre 13h25 et 14h30

50m dos crawlé H

50m brasse F

1 500m nage libre H

50m nage libre F

400m 4 nages F

4x100m relais 4 nages F

4x100m relais 4 nages H

