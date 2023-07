Fort Boyard : Passe-Muraille ressent une certaine appréhension quant à son avenir au sein de l’émission

L’acteur qui incarne le messager du Père Fouras dans le jeu de France 2 exprime son désaccord envers les “bien-pensants” qui ont contribué à la disparition des félins, tout en craignant qu’un jour son propre personnage ne subisse le même sort.

Lors du lancement de “Fort Boyard” sur Antenne 2 en 1990, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur indignation en voyant les personnages de Passe-Partout et Passe-Temps, interprétés respectivement par André Bouchet et Alain Prévost, qui étaient de petite taille. “On a été extrêmement critiqués“, lance Denis Mermet, l’ancien président d’Adventure Line Productions. Même après 33 ans, Passe-Partout et Passe-Temps demeurent des figures emblématiques du jeu de France 2, contribuant à sa renommée. Cependant, la question se pose : combien de temps encore resteront-ils présents dans l’émission ? Anthony Laborde, qui incarne Passe-Muraille, le messager du Père Fouras depuis 2004, exprime son inquiétude quant à l’avenir de son personnage. Bien que Passe-Muraille soit apprécié par le public, notamment en raison de ses nombreux déguisements, lui-même et ses collègues, Passe-Partout et la récente arrivée Passe-Oussakass, jouée par Stéphanie Lhorset, sont également la cible de critiques de certains internautes qui expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

“On peut parler de ‘Fort Boyard’ qui continue le freak show et expose les personnes de petite taille comme des bêtes de foire ? Ça rapporte bien le folklore validiste?“, a tweeter une internaute. Avant d’ajouter : “J’ai du mal aussi à comprendre les personnes handicapées qui acceptent de contribuer à ce cirque validiste, mais allez, Stéphanie Lhorset est comédienne, filez-lui des rôles de maman, de prof, de voisine, j’en sais rien, mais pas d’épouvantail à moineaux, on vaut mieux que ça !“.

Bon, j’ai du mal aussi à comprendre les personnes handis qui acceptent de contribuer à ce cirque validiste, mais allez, Stéphanie Lhorset est comédienne, filez lui des rôles de maman, de prof, de voisine, j’en sais rien, mais pas d’épouvantail à moineaux, on vaut mieux que ça ! — Celine Extenso (@Celinextenso) May 16, 2023

Lors d’un portrait paru dans Sud Ouest , Anthony Laborde a rappeler : “Sans mon handicap, jamais je n’aurais eu cette vie. Il a été ma force, et finalement une chance“. Depuis qu’il a rejoint “Fort Boyard“, ce père de famille a pleinement profité de sa renommée. Une fois les tournages du jeu de France 2 terminés, il continue d’assumer son rôle en participant à des séances de dédicaces où des centaines de fans se pressent pour le rencontrer. “À chaque fois, il y a des heures d’attente pour me rencontrer. Autant de jeunes que de vieux pour qui je serai le souvenir de l’été, a-t-il souligné. C’est fatigant, mais j’adore ça. Le soir, j’enchaîne avec un spectacle de magie dans ces campings où je dormais avant d’avoir les moyens de louer une maison de vacances pour retrouver ma femme et mon fils“.

Cette exposition de notoriété ne fait pas l’unanimité. Certaines personnes considèrent cela comme une humiliation. “C’est leur problème, pas le nôtre“, a rétorqué Anthony Laborde qui a fait part de ses craintes : “Mais si ces bien-pensants ont réussi à faire virer les tigres, ils risquent d’avoir la peau des nains. On en rigole entre nous, mais on est un peu inquiets. S’ils nous cachent, on ne sert plus à rien“. En février 2022, suite à la pression des associations de défense des animaux et en accord avec la loi adoptée à la fin de l’année 2021 contre la maltraitance animale, qui prévoit entre autres l’interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques, delphinariums et parcs d’attractions, la production de “Fort Boyard” a pris la décision de retirer les tigres vivants du jeu. Ils ont été remplacés par des félins générés par images de synthèse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Laborde Officiel (@passemuraillefortboyardoff)

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox