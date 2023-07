“The Voice Kids” : Patrick Fiori et Slimane très touchés par la performance d’un candidat chantant en ukrainien

Les coachs du troisième volet des auditions à l’aveugle du télé-crochet pour enfants de TF1 ont une fois de plus été submergés par l’émotion.

Malgré le tournage de la neuvième saison de “The Voice Kids” l’année dernière, avec Slimane, Nolwenn Leroy, Kendji Girac et Patrick Fiori, l’émission n’a pas été épargnée par l’actualité. Lors de la troisième session des auditions à l’aveugle, Noah, âgé de 14 ans, a choisi de rendre un hommage musical à l’Ukraine, un an après que le pays soit encore en guerre avec la Russie. Sa prestation a ainsi résonné avec une profonde signification. Malgré le fait que l’adolescent n’ait pas réussi à convaincre le jury de le choisir pour la prochaine étape, son explication quant au choix de sa chanson a touché en particulier Slimane et Patrick Fiori. Bien que personne parmi les membres du jury n’ait appuyé sur le bouton rouge pour sélectionner le jeune chanteur, les fauteuils se sont tout de même retournés à la fin de sa prestation, permettant aux quatre artistes d’expliquer leur décision. “Bravo“, a simplement lancé Nolwenn Leroy. Curieuse, elle a demandé à Noah de lui expliquer l’histoire de la chanson qu’il venait d’interpréter. “C’est l’histoire d’une jeune fille qui pleure parce que son mari part à la guerre et elle sait qu’elle ne pourra plus le voir”, a-t-il raconté. La nouvelle coach du programme a poursuivi : “C’est une chanson qui est de quelle origine ? En quelle langue tu chantes ?“. “Ukrainien“, a répondu le candidat.

Ému et retenant ses larmes, Patrick Fiori a simplement commenté en appelant le public à encourager Noah. “Tu sais quoi ? On va tous t’applaudir très fort“, a insisté l’artiste. Kendji Girac a pris la parole pour demander à Noah les raisons qui l’ont poussé à choisir cette chanson. “Parce qu’elle me tient très à coeur et que je ne comprend pas qu’on puisse se battre encore en 2022“, a lancé le jeune chanteur. Au bord des larmes, lui aussi, Slimane, a à son tour confié : “Moi déjà, je vais te dire bravo. Je trouve que tu es représentatif de cette nouvelle génération qui, en tout cas, me fait rêver et me rassure pour les prochaines années parce que j’ai l’impression que vous avez envie d’encore plus de liberté que nous“. Kendji Girac a assuré à Noah qu’il avait “très bien chanté” : “Maintenant que tu nous dis cette histoire, que tu chantes pour l’Ukraine, ça me touche énormément. Bravo pour ça, bravo pour ta voix mais la prochaine fois que tu dois revenir, utilise ta voix entière comme ça, on a tes graves aussi“. S’il ne poursuit pas le concours de chant pour l’étape des Battles, Noah peut se consoler en se disant qu’il a défendu une cause et ému les coachs lors de la diffusion en prime time sur TF1.

