Jarry à l’animation de “Tout le monde veut prendre sa place” dès cet été

France Télévisions a révélé la date à laquelle Jarry fera ses débuts en tant qu’animateur de l’émission “Tout le monde veut prendre sa place“. Les téléspectateurs auront l’occasion de le découvrir avant la rentrée lors de sa première diffusion.

Mardi 11 juillet, lors d’une conférence de presse, France Télévisions a officiellement annoncé que Jarry prendrait la relève de Laurence Boccolini à la présentation de “Tout le monde veut prendre sa place“, l’émission quotidienne de midi sur France 2. Après deux saisons à la tête du programme, l’ancienne animatrice emblématique du Maillon faible a choisi de ne pas prolonger son expérience. Dans une entrevue accordée à “Puremédias“, elle avait exprimé qu’elle souhaitait “partir vers de nouvelles aventures, de nouvelles créations avec France Télévisions, toujours dans le but d’apporter un peu de sourire et d’humour“. De son côté, Jarry n’a pas perdu de temps pour entamer son nouveau rôle d’animateur du jeu lancé en juillet 2006. En effet, le comique de 45 ans a débuté son tout premier jour de tournage dès ce lundi 17 juillet. Contrairement à ce que l’on pensait, où l’on s’attendait à le retrouver à l’écran à la rentrée, les téléspectateurs auront l’occasion de découvrir Jarry dans son nouveau rôle plus tôt que prévu. La deuxième chaîne a récemment annoncé, par le biais d’un communiqué, que la première de Jarry dans “Tout le monde veut prendre sa place” serait diffusée le samedi 5 août prochain.

Dans une interview accordée le 11 juillet au Parisien, Jarry, qui anime également le “Big Show“, s’est exprimé : “très honoré de succéder à Nagui et à Laurence Boccolini, deux professionnels de la télévision“. Une fierté d’autant plus grande que sa maman est une fidèle adepte du jeu. “Son avis a beaucoup compté. Je sais maintenant qu’elle déjeunera avec son fils dans le petit écran. Et qu’elle m’appellera ensuite pour commenter toute l’émission !“, avait déclaré l’animateur. “Les audiences ne le concernent pas” a-t-il également assuré. Jarry avait exprimé sa volonté de ne pas se mettre sous pression et de rester lui-même à l’antenne. Dans ses propres mots : “Je vais essayer de mettre en valeur au mieux les candidats.Ils le méritent. Mais comme pour tout ce que j’ai fait jusqu’à présent à la télévision, on verra qui je suis vraiment. Je ne vais pas me prendre la tête davantage que ça“.

Source : Ouest-France

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox