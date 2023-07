Vincent Cespedes confronte directement Guillaume Pley dans “Les Traîtres”

Le philosophe n’a pas mâché ses mots envers Guillaume Pley lors de sa participation dans le divertissement diffusé sur M6.

Lors du conseil dans “Les Traîtres” diffusé sur M6 le mercredi 19 juillet, une situation surprenante a eu lieu. Les candidats se sont rassemblés pour discuter de l’élimination d’un participant. Deux groupes se sont formés : l’un dirigé par Guillaume Pley, assumant le rôle de traître, et l’autre mené par Andy Raconte, qui était loyale. Pendant que Guillaume Pley s’efforçait de se défendre, il a été subitement interrompu par Vincent Cespedes, le philosophe. Sa sortie a été inattendue et marquante. Au centre de la table ronde, Guillaume Pley a cherché à expliquer aux autres participants qu’il ne connaissait pas particulièrement Andy en dehors de l’émission. Cependant, Andy a vivement contesté cette affirmation à plusieurs reprises, démentant catégoriquement les propos de Guillaume.

“On s’est croisés une dizaine de fois mais je ne peux pas dire que t’es ma pote ou que t’es mon amie. On joue sur les mots. ‘Tu as dit que tu étais amie, tu n’as pas dit que tu étais pote’. Hé, les gars ! Quand je croise JoeyStarr dans une soirée, je ne dis pas que c’est mon pote ! C’est juste une manière de parler“, a lancé l’ex-animateur de “Rising Star” sur M6. “Tu viens de le dire pourtant à l’instant !“, a rétorqué Vincent Cespedes. “De quoi ?“, a-t-il répondu. “Que JoeyStarr est ton pote !“, a répondu le philosophe. “Mais non ! Alors là, tu joues sur les mots !“, s’est exprimé Caroline Margueridon. “C’est lui qui parle de JoeyStarr ! Est-ce que JoeyStarr est autour de la table ?! Ce qui est gratuit, c’est de parler de JoeyStarr !“, s’est fortement agacé Vincent Cespedes, prenant ainsi les autres candidats par surprise. “Mais quel rapport avec la choucroute ?!“, s’est étonnée celle qui est membre d'”Affaire conclue” sur France 2.

L’auteur de “I Loft You“, s’est alors directement attaqué à Guillaume Pley : “Demande-lui ! C’est lui qui en parle ! Moi, je vais vous parler de ma vie ?! Est-ce que je parle de ma vie personnelle ?!“. “Mais il est fou“, a lancé Caroline Margueridon. “On va étaler nos enfants ?! On va étaler notre vie ?! On est dans le jeu, reste dans le jeu !“, a terminé Vincent Cespedes.

Source : Pure Médias

