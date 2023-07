Laurent Ruquier annonce officiellement son départ de France 2 tout en critiquant vivement la direction

L’animateur Laurent Ruquier a utilisé son compte Instagram pour officialiser son départ de la chaîne du service public, sans aucune certitude quant à son avenir à la télévision pour la prochaine saison.

Après des semaines de rumeurs persistantes concernant son départ de France 2, Laurent Ruquier a confirmé aujourd’hui les craintes suscitées par son absence remarquée lors de la conférence de rentrée du groupe France TV. L’animateur, qui a brillé pendant vingt-trois saisons sur les différentes chaînes de France Télévisions, a finalement mis un terme au suspense ce mercredi. « J’ai décidé de quitter France 2 », déclare-t-il sobrement sur le réseau social Instagram. Après avoir énuméré les différents programmes qu’il a animés, tels que « On n’est pas couché », « On ne demande qu’à en rire » et « Les Enfants de la Télé », le présentateur n’a pas manqué de mentionner un large éventail de célébrités qu’il a « révélées » ou « fait connaître ». Parmi celles-ci, il a cité Franck Dubosc, Jean-Luc Lemoine, Florence Foresti, Kev Adams, Nicole Ferroni, Waly Dia et Léa Salamé.

Cette brève présentation de mon parcours sur Instagram me permet de faire une transition naturelle pour critiquer ensuite France 2. « Je tiens surtout à remercier les téléspectateurs pour leur confiance et fidélité, sans cesse renouvelée. Cette confiance, depuis trois saisons, je ne l’ai plus de la part de la direction de France 2», explique-t-il sans détour. Une décision que le présentateur qualifie de « dommage » d’un ton fataliste. « J’aurais pu continuer à présenter tranquillement les ‘Enfants de la télé’“, souligne l’animateur en constatant avec regret » d’année en année, la diminution de ces émissions« telles que celle-ci ainsi que les primes consacrées aux « Grosses Têtes ». L’absence totale des programmes qu’il animait a été pour lui « le dernier signe pour envisager d’autres horizons ». Un coup dur pour Laurent Ruquier qui, le 16 juin dernier, avait pourtant laissé entendre lors d’une interview au « Buzz TV » que son émission « Les Enfants de la Télé » ferait son retour. Cependant, dans une deuxième publication sur Instagram, l’animateur révèle qu’il a été informé du contraire « seulement fin juin ».

Laurent Ruquier confie à ses abonnés qu’il ne peut « pas garantir qu’il sera sur une autre chaîne à la rentrée ». « Les délais sont courts pour figurer dans les grilles de programme de septembre, déjà prêtes pour la plupart », précise le présentateur, alors qu’il était pressenti pour rejoindre TF1. En guise de conclusion, le successeur de Philippe Bouvard aux « Grosses Têtes » annonce qu’il retrouvera tout de même les auditeurs dès fin août pour « sa neuvième saison » dans l’émission de RTL. Ce nouveau rebondissement dans le paysage télévisuel intervient une semaine après la parution d’un article dans Le Parisien, qui évoquait l’avenir incertain de Laurent Ruquier sur France 2. Une information que l’intéressé avait alors formellement démentie. « Je lis beaucoup d’informations concernant mon avenir Télévisuel. Le Parisien semble mieux informé que moi. À moins que France 2 ait décidé pour moi. Rien n’est fixé », avait-il partagé sur Twitter.

