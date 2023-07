“Tout le monde veut prendre sa place” : Jarry prend la relève de Laurence Boccolini

Le présentateur du “Big Show” élargit son influence sur la chaîne du service public en assurant une émission quotidienne.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le mardi 11 juillet 2023 à la Grande halle de La Villette, située dans le XIXe arrondissement de Paris, France Télévisions a dévoilé son plan d’action pour la prochaine rentrée. Dans le cadre de son annonce pour la prochaine rentrée, France Télévisions a révélé que Jarry serait le nouvel animateur de l’émission quotidienne “Tout le monde veut prendre sa place” sur France 2, succédant ainsi à Laurence Boccolini. Cette information avait été préalablement divulguée quelques heures plus tôt par le journaliste Clément Garin. Cette promotion en tant qu’animateur quotidien constitue une consécration pour l’humoriste, qui avait déjà présenté plusieurs épisodes de “Big Show : L’émission où tout est possible” sur la même chaîne.

À la fin du mois de juin 2023, Laurence Boccolini a réaffirmé à puremedias.com qu’elle avait “pris la décision de ne pas poursuivre” en tant qu’animatrice de cette production d’Effervescence. “Ce fut une très belle aventure de deux ans, où j’ai pu vivre de formidables moments auprès de tant de candidats. Cet exercice me remplit de joie à chaque fois. J’en garderai de très bons souvenirs, et je tiens à remercier la production et toute l’équipe technique pour sa bienveillance, son professionnalisme et sa gentillesse”, a ainsi déclaré l’animatrice, qui est actuellement impliquée dans d’autres projets en collaboration avec France Télévisions. Depuis son lancement le 3 juillet 2006, “Tout le monde veut prendre sa place” était animé par Nagui jusqu’en 2021. Le passage de relais à Laurence Boccolini, il y a deux ans, avait entraîné l’introduction de nouvelles règles, telles que “La question pour tous“, ainsi qu’un changement de décor et de générique. Qu’en sera-t-il cette fois avec l’arrivée de Jarry ? La réponse sera donnée à la fin du mois d’août sur France 2.

Source : Pure Médias

