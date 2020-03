Netflix dévoile la bande annonce de la partie 4 de la casa de papel

Alors que la partie 3 est disponible sur la plateforme SVOD depuis le 19 juillet 2019, après 8 mois d’attente Netflix annonce la date de disponibilité de la partie 4.

Alors que nous avions laissé l’équipe de braqueurs en plein chaos, les fans de la série son tenu en haleine face au sort qui est réservé a certain personnages phare de la série, tel que Nairobi (Alba Flores) qui était quelque peu mal en point lors du dernier épisodes de la partie 3. Quelle sera l’issus du second braquage entrepris lors de la partie 3 ? Toutes les réponses dès le 3 avril sur Netflix !

Pour rappel Netflix est inclus avec la Freebox Delta et One, et disponible sur Freebox Révolution et Mini 4K.

Voici la bande annonce :