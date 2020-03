Vice TV sur Freebox Delta et Révolution avec TV by Canal : lancement de “VICE News Tonight” ce soir

VICE News Tonight est le programme d’information nocturne le plus primé Emmys, en remportant 6 Emmys Awards.

Vice TV disponible sur le canal 98 des Freebox Delta et Révolution avec TV by Canal lance ce soir son émission d’information américaine.

Diffusée du mardi au vendredi à 23 h, l’émission durera 44 minutes et sera disponible en version doublée et sous-titrée. Le programme proposera des interviews ainsi que des reportages de terrain.



VICE News Tonight cible la jeune génération et ambitionne de devenir une référence pour les millénnials et la génération Z qui voudrait s’informer et comprendre le monde autour d’eux. Des leaders suprémacistes blancs de Charlottesville aux frontières d’Irak VICE News Tonight a su se faire une place dans le journalisme national et international grâce a des reportages révolutionnaires ce qui ont été acclamés par la critique.