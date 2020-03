A deux semaines de son lancement Disney + dévoile l’intégralité de son catalogue français

Disney + a dévoilé la liste des contenus qui seront disponible au lancement de la plateforme.

Petits et grands devraient y trouver leur bonheur, avec pas loin de 1000 contenus, Disney + a mis en ligne ce matin la liste des films et séries que vous pourrez visionner dès le lancement du service SVOD, le 24 mars prochain. Les plus nostalgiques pourront faire un retour direct en enfance grâce aux grands classiques Disney comme « Blanche-Neige et les sept nains », « Alice au Pays des merveilles », « Bambi », « Le Roi Lion » et tant d’autres qui raviront les plus vieux et les plus jeunes.

L’action et l’aventure seront également au rendez-vous avec les quatre films de la franchise « Pirates des Caraïbes » et son emblématique Jack Sparrow interprété par Johnny Depp ou encore la saga « Benjamin Gates » incarné par Nicolas Cage.

Un peu de nostalgie pour les jeunes adultes, qui pourront redécouvrir les téléfilms Disney de leur adolescence comme « Camp Rock » ou bien les trois films « High School Musical ». L’intégrale de la série « Hannah Montana », « Phénomène Raven » ou la série qui a fait connaître Selena Gomez « Les sorciers de Waverly Place » seront aussi de la partie.

Penchons-nous maintenant du côté de Pixar, Marvel et Star Wars. « Toy Story », « Le monde de némo », « Là-Haut » des classiques célèbres des studios Pixar à voir et revoir. Pour les fans de super-héros, vous retrouverez « Iron Man », les « X-Men » ainsi que « Les 4 Fantastiques ». Du côté de la galaxie lointaine, l’intégralité des films Star Wars seront disponible au lancement ainsi que les séries dérivées comme « Lego Star Wars », « Star Wars Rebels » et « Star Wars : The Clone wars ».

De nombreux films comme « Avatar », « Docteur Dolittle » ou bien encore la nounou la plus connue de la Fox « Madame Doubtfire » à découvrir ou redécouvrir grâce à Disney+.Et en parlant de la Fox, les 30 saisons des « Simpson » seront aussi disponibles dès le 24 mars.

L’intégralité de la liste ICI.