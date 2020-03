Cnews : menaces de mort proférées à son encontre, Pascal Praud réagit aux paroles d’un texte de Sneazzy et Nekfeu

Douche froide ce week-end pour Pascal Praud, le présentateur de Cnews a découvert un clip des rappeurs Sneazzy et Nekfeu lui réservant “une fin assez cruelle”.

Ce matin lors de “L’heure des pros”, le présentateur est revenu sur le clip de rap “Zéro Détail” de Sneazzy et Nekfeu disponible depuis le 6 mars.

Certaines paroles de la chanson le ciblent personnellement et le menacent de mort : “Les journalistes salissent l’Islam, sont amateurs comme Pascal Praud (…) Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche”. Heurté par ces propos, il s’est exprimé ce matin : “Je connais assez peu le rap, mais j’ai découvert ce week-end un clip dans lequel deux rappeurs me proposaient une fin assez cruelle (…) J’en ai été extrêmement étonné. Nous avons eu des débats autour de la table, contradictoires souvent (…) C’est une méthode de discussion assez expéditive qu’ils me proposent là. On me dit que ces paroles tombent sous le coup de la loi”.

Pascal Praud dit réfléchir donc aux décisions qu’il compte prendre face à ces menaces et que deux solutions s’offrent à lui “La première est de dire qu’on en parle pas, car ce serait faire de la publicité à ces gens-là et ça n’en vaut pas la peine. La deuxième est de dire qu’il ne faut pas laisser passer ça. Dans les deux options, il y a des arguments qui se défendent. Pour tout vous dire, je ne sais pas quoi faire”. Le présentateur a reçu de nombreux messages de soutien ce week-end. Portera-t-il plainte ou pas, les jours qui suivent nous le diront.

Source : puremédias