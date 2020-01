Disney+ débarquera en avance à 6,99€/mois tout compris, des abonnés Canal seront privilégiés

C’est officiel, la nouvelle plateforme SVoD de Disney sera accessible à 6,99€/mois dès le 24 mars prochain. Si Canal+ tient ses promesses, des millions de ses abonnés en profiteront à un tarif privilégié.

Tout inclus à petit prix, aucune publicité, et un catalogue armé pour donner des sueurs froides à Netflix. Prévu initialement le 31 mars prochain, le lancement de Disney + en France a été avancé d’une semaine à savoir au 24 mars, informe le mastodonte américain sur son site web. Le prix officiel de l’abonnement en OTT est désormais clairement annoncé : 6,99€ par mois ou 69,99€ pour un an soit un tarif plus attractif que ceux appliqués par le leader actuel de la SVoD mondial. Pour ce prix, les utilisateurs pourront profiter de Disney+ sur 4 écrans en simultané, en mobilité sur leur téléphone et tablette ou à la maison sur leur téléviseur ; le tout en ultra haute définition sur une sélection de contenus.

En dehors d’une disponibilité en OTT, Canal+ sera seul distributeur dans l’hexagone du nouveau service SVoD de Disney et ses 10 000 programmes mais aussi le premier à l’intégrer dans ses offres. Les opérateurs devront donc passer par Canal+. Si pour l’heure, la filiale de Vivendi n’a pas encore communiqué les offres dans lesquelles sera intégré Disney+ (on peut penser au Pack Ciné Séries et à l’offre L’intégrale+ comme Netflix), Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+ a toutefois affirmé le 18 décembre dernier sur Europe 1 que plusieurs millions d’abonnés “bénéficieront sans doute de Disney+ de manière privilégiée y compris d’un point de vue tarifaire”. Reste à connaître le prix.