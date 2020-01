5G : Ericsson annonce l’ouverture de son premier pôle R&D en France

À l’heure de la 5G, Ericsson a annoncé l’ouverture de son premier pôle R&D en France. Il sera consacré aux travaux autour de cette nouvelle technologie.

Dans le cadre du sommet Chose France organisé à l’Élysée et avec pour idée d’être toujours au plus proche de ses clients, Ericsson a annoncé l’ouverture de son pôle R&D en France. Celui-ci s’installera dans un premier temps sur le site d’Ericsson à Massy, au sein du pôle Paris-Saclay. Il sera dirigé par Birgitta Finnander, qui chapeautait auparavant un centre R&D d’Ericsson en Pologne.

Devant être opérationnel cette année et employer jusqu’à 300 personnes en 2022, le pôle R&D d’Ericsson installé en France travaillera sur les logiciels et la sécurité dans le domaine de la 5G. Une installation qui tombe à pic, alors que les premières offres commerciales doivent arriver dans le courant de l’été 2020, comme l’a récemment rappelé l’Arcep. Elle doit également permettre de se positionner face au leader Huawei qui est déjà présent sur le territoire. Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et directeur général de la division Réseaux d’Ericsson, la justifie enfin par “la richesse de l’écosystème technologique et les compétences clés présentes en France”. Les travaux serviront en effet au marché français, mais pas seulement.

Sans compter qu’Ericsson sait, comme Nokia, avoir le plein soutien de l’Europe. Thierry Breton, le commissaire européen au Numérique et ancien patron de France Télécom, milite en effet pour le choix de technologies européennes. Précédemment, il indiquait d’ailleurs être dans son rôle lorsqu’il “incite les opérateurs européens plutôt à choisir européen”. Dans un discours prononcé ce dimanche à Munich, en Allemagne, il rappelait enfin la nécessité d’une indépendance vis-à-vis de la Chine et des États-Unis grâce à des alternatives dans les domaines stratégiques. On ne peut meilleur contexte.

Source : Le Figaro