“Koh-Lanta” : Quelques heures avant l’épreuve des poteaux, ce finaliste subit une blessure au pied

Dans l’épisode de “Koh-Lanta : le feu sacré” diffusé ce mardi 6 juin 2023, les téléspectateurs de TF1 ont été témoins d’une révélation surprenante : l’un des finalistes du jeu s’est malheureusement blessé seulement quelques heures avant l’ultime épreuve de l’aventure.

“Qui remportera l’ultime, la mythique épreuve des poteaux ? Qui se présentera devant le jury final qui départagera les deux finalistes, les deux derniers naufragés ? Vous le saurez mardi prochain à 21h10. Ne manquez pas l’apothéose de ‘Koh-Lanta : le feu sacré’“, commence Denis Brogniart dans les dernières secondes de l’épisode de l’épreuve d’orientation diffusé hier sur TF1. Cependant, c’est un autre événement captivant, présent dans les dernières images de l’émission, qui risque de susciter de vives discussions parmi les fans tout au long de la semaine. Au sein de ces images, les fervents adeptes du jeu d’aventure produit par Adventure Line Production, “Fort Boyard“, ont été témoins d’une révélation saisissante pour cette 24e édition. Parmi les trois finalistes, Nicolas, Tania et Frédéric, l’un d’entre eux est malheureusement destiné à se blesser au pied quelques heures avant la mythique épreuve de l’orientation. En effet, au beau milieu de la nuit, Frédéric va “s’entailler le pied“, “pile-poil où je vais poser le pied sur les poteaux“. “J’ai marché sur quelque chose qui m’a fait sauter un gros morceau de la plante du pied”, a expliquer le candidat à l’un des cameramans.

Ce revirement de situation de dernière minute risque-t-il de paralyser Frédéric face à Tania et Nicolas lors de l’épreuve décisive ? “C’est une épreuve de longue haleine, c’est clairement plus dans la tête que dans le physique que ça va se jouer“, tente de se rassurer le directeur commercial âgé de 33 ans, à l’approche de l’épreuve cruciale, cherchant à maintenir sa confiance en dépit de l’incident. Cependant, toute tentative de réconfort est éclipsée lorsque l’écran révèle un plan mettant en évidence son pied bandé. Le mardi 13 juin 2023 marquera la clôture de la 24e édition de “Koh-Lanta” sur TF1, après 15 semaines de diffusion captivante. Dès le début de l’émission, les finalistes Tania, Nicolas et Frédéric se lanceront courageusement dans l’emblématique épreuve des poteaux. Une fois cette épreuve terminée, le (ou la) gagnant(e) aura le privilège de choisir son adversaire pour affronter le jury final, composé des aventuriers éliminés depuis la réunification. Plus tard dans la soirée, depuis Paris et en direct, Denis Brogniart procédera à la dernière délibération de l’urne de l’émission. Celui ou celle qui sera couronné(e) vainqueur remportera la somme de 100 000 euros.

