“Top Chef” : Danny Khezzar découvre que la production a refusé son menu

Le jeune chef et son acolyte Hugo ont disposé de peu de temps pour se préparer en vue de la phase finale du concours culinaire diffusé sur M6.

C’est le moment décisif pour Danny Khezzar et Hugo Riboulet, les finalistes de la saison 14 de “Top Chef“. Ce mercredi 7 juin, les deux chefs s’affronteront lors de l’épreuve ultime du concours culinaire diffusé sur M6. Ils devront chacun préparer une entrée, un plat et un dessert pour un public composé de 100 bénévoles de la Croix Rouge, ainsi que pour les quatre membres du jury, chacun étant assisté de cinq anciens candidats. Un défi qu’ils ont relevé en se préparant chacun à leur manière. Après avoir terminé les demi-finales le jeudi soir, les deux chefs sont retournés chez eux le vendredi matin. Ils ont disposé de très peu de temps pour concevoir les plats qu’ils allaient présenter lors de la finale ce soir-là. “Ça a été ultra rapide car on devait envoyer les fiches pour les commandes le lundi matin“, précise Danny. Hugo continue : “J’ai écrit mon menu pendant les trois heures de trajet. Le samedi matin, j’étais à 7 heures au restaurant pour commencer les tests“. Le jeune homme a bénéficié de l’utilisation des cuisines du prestigieux établissement triplement étoilé, le “Clos des Sens“, où il exerçait, afin de peaufiner ses préparations. Il a également sollicité l’avis de ses collègues et de ses supérieurs sur ses créations, cherchant ainsi à recueillir leurs impressions. “J’ai fait tout goûter aux équipes et au chef pour qu’ils donnent leur avis, d’abord sur le menu à l’écrit et aussi sur le gustatif, poursuit-il. J’ai demandé le plus de conseils possible à toutes les connaissances que j’avais. Je pense qu’il faut savoir s’entourer. Cet esprit collégial est très important dans le concours“.

En ce qui concerne Danny, les choses ont été plus chaotiques. Le jeune homme, qui a été repêché dans le concours grâce à la “Cuisine secrète“, a rencontré de nombreux obstacles concernant son menu, ce qui lui a causé une grande déconvenue. “J’étais parti sur une idée assez folle : proposer un homard de la queue à la tête en utilisant la queue en entrée, les pinces pour le plat et la tête dans le dessert. C’était hyper intéressant mais je n’ai pas pu le faire, la production a refusé parce qu’Hugo avait aussi choisi de faire du homard. Elle nous a interdit à tous les deux ce produit. Ça m’a frustré car j’ai dû changer tout mon menu. J’ai rebondi comme j’ai pu en trouvant autre chose et en envoyant mes fiches techniques sans faire des essais. Je n’ai même pas parlé de mon menu à mon chef Michel Roth“. Après avoir soumis leurs menus à la production, les deux candidats ont bénéficié d’une semaine entière pour peaufiner leurs recettes et s’entraîner. Cependant, contrairement à son comparse, Danny a choisi de privilégier le repos durant cette période. “Je ne me suis pas du tout entraîné, j’ai tout créé sur place le jour de la finale, raconte le cuisinier. J’étais ultra-fatigué après “La brigade cachée” et la suite du concours donc je me suis reposé. J’avais besoin de cette pause et je pense que c’était mieux d’arriver un peu plus en forme“.

Finalement, Dany et Hugo ont abordé la finale avec un menu qui reflétait parfaitement leur personnalité. Hugo a mis l’accent sur les saveurs végétales et les produits de saison. “Je voulais à la fois satisfaire le plus grand nombre tout en essayant de donner des émotions aux convives“, confie le jeune chef. De son côté, Danny a également mis une part importante de lui-même dans les plats qu’il a créés, en multipliant les défis techniques pour essayer de surprendre les bénévoles de la Croix-Rouge. “J’ai choisi le risque, un peu à mon image“, conclut-il.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox