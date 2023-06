Aurélien Vivos, vainqueur de “The Voice”, s’est confié sur ce qu’il est devenu

Deux jours suivant sa victoire en finale de la saison 12 de “The Voice“, Aurélien Vivos s’est confié dans “Le Buzz TV“.

Samedi soir, en direct sur TF1, la finale de la saison 12 de “The Voice” a pris fin avec la victoire d’Aurélien Vivos, choisi par les téléspectateurs avec 68,3% des voix, devant Micha. Pour cet ancien magasinier de 34 ans et père de deux enfants, c’est un véritable conte de fées qui s’est réalisé, alors qu’il était entré discrètement dans le concours de chant produit par ITV Studios France. Dès son passage à l’audition à l’aveugle, qui a été diffusée le 25 février dernier, le chanteur originaire du Lot-et-Garonne a captivé les quatre coachs avec sa remarquable interprétation de l’Ave Maria de Franz Schubert. Ayant choisi l’équipe de Zazie, il a successivement éliminé Awan lors des battles en chantant “The show must go on” de Queen, puis Aïsha de l’équipe de Bigflo et Oli lors des cross battles, et enfin, Lummen Nae dans la compétition des super cross battles face à Vianney. C’est un interview pour “Le Figaro” qu’il s’est confié ce lundi 5 juin 2023.

Aurélien Vivos a exprimer sa gratitude envers le soutien des fans sur les réseaux sociaux, soulignant qu’il est encore submergé par cette vague d’émotion. Lorsque son nom a été prononcé par Nikos Aliagas à la fin de l’émission, Aurélien avoue avoir été partagé entre sa joie et la tristesse pour Micha, un autre finaliste qu’il apprécie beaucoup. Il admet qu’il n’avait pas envie que Micha soit déçu, mais il se réjouit également d’avoir été choisi par les téléspectateurs et veut les remercier pour leur confiance. Il a également révélé qu’il avait été confronté à une laryngite juste avant la demi-finale et qu’il était encore en phase de récupération. Grâce à l’aide de sa coach vocale, Nathalie Dupuis, qui a organisé un rendez-vous d’urgence chez un ORL à Paris, il a pu surmonter cet obstacle et n’a jamais envisagé d’abandonner. En tant que vainqueur, il recevra une avance de 50 000 euros pour la production de son prochain album avec Universal. Il se dit entouré d’une équipe solide et se prépare à découvrir et apprendre davantage dans son parcours musical à venir.

Un chanteur terrifier par la danse

Concernant l’exposition médiatique et la dimension télévisée de l’émission, le vainqueur de l’émission avoue qu’il appréhendait un peu mais qu’il ne se rendait pas compte du nombre de téléspectateurs qui le regardaient en direct. Il exprime sa surprise d’être reconnu dans la rue et apprécie les interactions positives avec les fans. Il révèle que c’est son amie Véronique Martinez qui l’a encouragé à participer à l’émission et qui a cru en lui bien avant qu’il ne réalise son propre potentiel. Il a été repéré sur YouTube par Sarah Berchot, assistante de Bruno Berberes, un concours de circonstances qu’il qualifie d’incroyable. Lorsqu’il est monté sur scène pour les auditions à l’aveugle, il ne s’attendait pas à remporter la compétition. Il considérait sa participation comme une opportunité de vivre l’instant présent et de garder de bons souvenirs. Il avoue avoir été surpris par les retournements des coachs et se réjouit particulièrement d’avoir été choisi par Zazie, avec qui il avait une connexion artistique et personnelle remontant à son enfance.

Aurélien Vivos a quitté son emploi de magasinier entre le début des tournages et la finale de “The Voice“. Il a pris des congés au début, puis a dû s’absenter sans solde, ce qui a finalement entraîné une rupture amiable de son contrat. Actuellement au chômage, il fait face à une nouvelle réalité financière. Enfin, Aurélien confie qu’il ne se serait jamais lancé dans une émission comme “Star Academy” en raison de son manque de compétences en danse. Il reconnaît que la danse le terrifie et qu’il ne se sentirait pas à sa place.

Source : TV Mag Le Figaro

