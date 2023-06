“TPMP People” : Frédéric Bouraly évoque le succès énorme de “Scènes de ménages”

Depuis quinze ans, Frédéric Bouraly, l’acteur qui donne vie à José dans “Scènes de ménages“, tire pleinement parti des opportunités offertes par la série humoristique diffusée sur M6.



Depuis le départ de Matthieu Delormeau, c’est Bernard Montiel qui a pris les rênes de l’animation de “TPMP People” chaque samedi. Ce samedi 3 juin, l’émission était consacrée aux acteurs de séries qui sont devenus indissociables de leurs rôles, à l’instar de Shirley Bousquet, qui a marqué les esprits en incarnant avec brio la cadre supérieure prétentieuse de “Camera Café“. “C’est la télé qui m’a ouvert le cinéma. Les choses ont changé, les acteurs de cinéma font aussi de la télé“, déclare l’actrice. L’avènement des plateformes telles que Netflix, Prime Vidéo et Disney+ a également permis de créer des liens. Présent également ce soir dans “TPMP People”, nous retrouvons Frédéric Bouraly. Acteur de théâtre, il s’est vu confier le rôle de José en 2009 dans Scènes de ménages, la nouvelle émission de pastilles humoristiques lancée par M6 à l’époque. Depuis quinze ans, aux côtés de Valérie Karsenti, ils incarnent ce couple de quinquagénaires toujours aussi amoureux. “Je suis gâté, Valérie est une amie dans la vie. On part en vacances ensemble, on se connaît très bien“, déclare l’acteur.

Le succès de “Scènes de ménages” est véritablement exceptionnel, attirant en moyenne 3 millions de téléspectateurs à chaque épisode. “Même Nicolas de Tavernost ne pensait pas que ça marcherait à ce point-là. C’est merveilleux“, se rappelle Frédéric Bouraly. Il y a quinze ans, l’acteur passe se casting “comme un autre, au moment où je le fais“. Alors qu’il est rappelé pour passer des seconds essais, il confie à l’équipe de l’émission sur C8 avoir “oublié” le scénario. Malgré son engagement dans “Scènes de ménages” sur M6, cela ne l’empêche pas de poursuivre d’autres projets, tels que des pièces de théâtre. “Je tourne deux jours par mois, donc c’est formidable, ça me laisse le temps de tourner autre chose“.

Source : TV Mag Le Figaro

