Yannick Noah raconte son expérience avec la “Star Academy”

Yannick Noah a partagé ses confidences avec Jacques Vendroux lors de son passage dans le podcast “Entre vous et moi” diffusé sur Europe 1.

Lors de la quatrième diffusion de la série d’interviews intitulée “Yannick Noah, entre vous et moi“, animée par Jacques Vendroux et réalisée depuis le Cameroun pour Europe 1, le célèbre chanteur et ancien joueur de tennis s’est confié sur sa carrière. Au cours de cet épisode récemment publié, Yannick Noah, interprète de “Aux arbres citoyens“, a partagé qu’il n’avait pas apprécié sa participation en tant qu’invité dans l’émission “Star Academy” diffusée sur TF1. “Le fait de travailler pour les ‘Enfants de la Terre’ a fait que j’acceptais de faire certaines émissions. C’était des émissions tellement vides… On faisait semblant de rire. On me posait des questions stupides. J’avais l’impression parfois d’être à la limite de la prostitution“, a commencer le chanteur, sans préciser l’émission dont il parlait.

Le dernier champion français du tournoi de Roland-Garros a finalement mentionné la “Star Academy” diffusée sur TF1. “Ça a été très douloureux. J’avais vraiment l’impression d’être une pute. D’être là pour vendre un produit. Pour moi, c’est une thérapie de chanter. Et bien sûr que je veux que ça marche… Mais c’était un passage obligatoire parce que c’était une magnifique promotion de mon projet. Mais je n’étais pas bien…“, a confié Yannick Noah. Cependant, il a rapidement réalisé l’impact de sa participation à l’émission de la chaîne TF1 et comment son association, qui vient en aide aux enfants en difficulté, a pu bénéficier de cette exposition. “Le lendemain, il s’est trouvé qu’on avait une visite à l’hôpital Necker. J’y vais. Et là, les gamins étaient surexcités parce qu’ils m’avait vu à la ‘Star Academy’ ! Vous vous rendez compte ! Du coup, la ‘Star Academy’ que j’ai refaite après, j’avais une raison de la faire qui était autre chose“, a conclut le chanteur.

Source : Pure Médias

