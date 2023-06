“Mask Singer” : Jeff Panacloc dévoile les coulisses de l’émission

Jeff Panacloc a révélé des détails sur “Mask Singer” lors de son passage dans l’émission “On refait la télé” sur RTL.

Chaque vendredi soir, les membres du jury de “Mask Singer” mettent leurs neurones à l’épreuve pour deviner l’identité des célébrités dissimulées sous les costumes extravagants. La préservation de la confidentialité est d’une importance capitale sur le plateau de “Mask Singer” diffusé sur TF1. Afin d’éviter toute rencontre entre les enquêteurs et les artistes se cachant derrière les costumes, des mesures de surveillance renforcées sont mises en place lors des tournages. Jeff Panacloc, membre du jury de la saison 5 de ce divertissement, a abordé ce sujet lors de son passage dans l’émission “On refait la télé” sur RTL. “C’est sympa de tourner l’émission mais dans les coulisses c’est galère, on ne peut pas aller aux toilettes tranquille, il y a des gardes du corps à toutes les portes, explique-t-il. Il faut montrer patte blanche. Ceux qui ont le droit de passer partout ils ont 25 badges autour du cou, nous, on n’en a pas donc on sait qu’on ne peut aller nulle part. Il faut laisser les portables à l’entrée…“.

Selon l’humoriste ventriloque Jeff Panacloc, qui forme un duo indissociable avec son compagnon Jean-Marc, il a pu déduire que les membres du jury et les invités de l’émission n’étaient pas situés au même étage. Malgré les mesures de confidentialité, il a pu observer des indices qui lui ont permis de tirer cette conclusion. Cela souligne l’importance des précautions prises pour préserver l’anonymat des participants et maintenir le suspense lors des épisodes de “Mask Singer” sur TF1. “Quelques fois on prend l’ascenseur, on appuie sur le mauvais bouton, on voit tout le monde qui s’affole dans l’ascenseur si jamais on croise quelqu’un ! La pause pipi est surveillée. Si on sort du plateau, il y a quelqu’un qui nous suit en secret pour voir si on ne va pas voir de l’autre côté du décor. Je pense que c’est encore pire que la banque de France !“, a-t-il raconté.

“elle est complètement à l’ouest“

Lors de l’interview menée par le journaliste Éric Dussart, ce dernier a choisi d’aborder le sujet des performances de Chantal Ladesou en tant que jurée dans “Mask Singer“. Pour illustrer ses propos, il a diffusé un extrait dans lequel Chantal Ladesou, visiblement déconcertée, s’adressait à Jeff Panacloc en l’appelant d’abord “Steph“, puis “Seb“. “Chantal Ladesou était dans ‘Chantal Singer’, dans son monde à elle. Ce qui est marrant c’est que, même hors antenne, quand on est en train de chercher, elle est complètement à l’ouest. Elle va sortir des prénoms de gens qui sont complètement improbables“, s’est amusé le ventriloque. Jeff Panacloc s’est révélé être un enquêteur particulièrement perspicace dans son rôle au sein de “Mask Singer“.

Initialement, les producteurs avaient envisagé une tout autre fonction pour lui et sa célèbre marionnette, Jean-Marc. “On a proposé à Jean-Marc d’être candidat car aux États-Unis il y a eu Kermit. C’est à ce moment-là qu’on a discuté du fait que je puisse venir dans le jury et je crois que je me sens beaucoup mieux dans le jury“, poursuit l’humoriste. Jeff Panacloc envisage de revenir pour une troisième saison de “Mask Singer“. Bien qu’il n’ait pas encore reçu de demande officielle, il exprime son intérêt pour poursuivre cette aventure captivante. En attendant d’en savoir plus, l’humoriste ne manque pas de projets et diversifie ses activités. Il a récemment écrit une comédie musicale pour enfants intitulée “Victor vers le futur“, démontrant ainsi sa créativité et son talent artistique au-delà des émissions télévisées. “C’est en hommage à Retour vers le futur, c’est mon film culte de tous les temps“, conclut le ventriloque.

