“Koh-Lanta” : trois aventuriers contrains d’être évacués en urgence au milieu de la nuit

Peu avant la finale de “Koh-Lanta : le feu sacré“, plusieurs aventuriers ont été frappés par une violente indigestion.

Lors de l’épisode diffusé ce mardi 30 mai, les téléspectateurs de TF1 ont été surpris par un événement inattendu avant l’épreuve cruciale de l’orientation dans “Koh-Lanta : le feu sacré“. À la veille du dernier conseil éliminatoire de la saison, trois aventuriers ont été subitement frappés par une violente indigestion, nécessitant une évacuation d’urgence pendant toute une nuit par l’équipe médicale du jeu. Peu de temps après la victoire de Frédéric lors de l’épreuve d’immunité, une situation inattendue s’est produite sur le campement. Tania a généreusement partagé avec les autres aventuriers une récolte de 35 coquillages qu’elle avait ramenés de la plage. Cependant, un incident s’est produit lorsque l’un de ces coquillages a provoqué une “indigestion” chez trois des cinq derniers participants encore en compétition.

“J’ai vomi…“, commence Tania. “Je ne me sens pas bien. J’ai mal au ventre. J’ai envie de vomir. Je crois que c’est un truc que j’ai mangé là parce que dès que j’ai tout mangé, je me suis senti mal“, ajoute Frédéric et Quentin se plaint qu’il a “la tête qui tourne, des bouffées de chaleur, des sueurs froides“. Face à la gravité de la situation, le médecin résidant sur l’île de Caramoan a pris la décision d’évacuer les trois aventuriers affectés pour la nuit. Il s’agissait d’une mesure de précaution afin de leur offrir les soins médicaux nécessaires et de leur permettre de se rétablir convenablement. “Incroyable. À la veille du dernier conseil éliminatoire de l’aventure, voilà trois naufragés évacués en urgence. Nicolas et Julie se retrouvent bien seuls pour cette dernière nuit“, s’exprime Denis Brogniart. Quant à Nicolas et Julie, ils espéraient que leurs camardes se remettent rapidement.

“C’est particulier là. Sur les cinq, il y en a trois évacués. Est-ce que sur les 35 coquillages, il n’y en a pas un qui était mort ? Je ne sais pas. C’est vrai que les coquillages morts, on ne les voit pas, car on les cuit direct. C’est peut-être une intoxication alimentaire. J’espère que ça ira mieux demain“, a lancé, face caméra, Nicolas. Tania, Frédéric et Quentin ont finalement été de retour sur le camp au 38e matin de l’aventure. “C’est un gros soulagement pour moi de revenir sur le camp. Grosse frayeur hier soir, intoxication alimentaire. C’était un calvaire pour moi personnellement“, s’est exprimé Quentin. Frédéric a alors enchainer : “C’est une leçon de survie : il faut faire attention à ce qu’on trouve dans la nature même si c’est un aliment qu’on a l’habitude de manger depuis un certain temps. Ça ne veut pas dire qu’il est en état d’être consommé“.

Source : Pure Médias

