BFMTV : échange animé et tendu entre Didier Raoult et Bruce Toussaint

Ce matin, le professeur Didier Raoult était invité en duplex sur BFMTV, face à Bruce Toussaint.

Lors d’un duplex ce matin dans “Le Live Toussaint” sur BFMTV, une interview tendue a opposé Bruce Toussaint au professeur Didier Raoult. Dès le début, les échanges ont été houleux, avec le Marseillais demandant au présentateur d'”arrêter ses bêtises“. Durant l’échange, Bruce Toussaint a suggéré de diffuser un extrait d’une intervention du professeur Molimard du CHU de Bordeaux. Cependant, Didier Raoult a catégoriquement refusé, déclarant : “Non ! Non ! Je ne veux rien écouter ! Ce type n’arrête pas de m’insulter“. La tension entre les deux hommes était palpable. “Bah si, justement ! C’est lui qui vous met en cause !“, a rétorque le journaliste. “Je raccroche si vous faites ça, ce n’est pas compliqué. Je ne réponds pas aux gens qui m’insultent. Je n’écoute pas les gens qui m’insultent. Je ne le fais pas !”, a lancé l’invité.

“Bon, très bien… On arrête l’interview maintenant !“, a continuer Didier Raoult. “Non, non, non, non… C’est bon… Ne vous énervez pas ! Vous n’avez pas besoin de vous énerver comme ça“, a répondu Bruce Toussaint. “N’essayez pas de me le faire au coup de force ! Vous avez bien remarqué, ce n’est pas ma nature ! Je n’ai pas l’habitude de me laisser faire“, a rétorqué le Marseillais. “Je crois qu’on s’est mal compris. Je ne vous propose pas de discuter avec le professeur Molimard. Je voulais juste…“, a relancé le présentateur. “Non, non, non ! Je ne lis pas vos bêtises ! Je n’écoute pas votre télé ! Je ne lis pas les journaux qui médisent de moi ! Je ne le fais ! L’opinion, ça m’est égal !“, a alors répondu Didier Raoult. “Ok… Ok… On avance… Est-ce qu’on peut avancer ? J’ai compris…“, a rétorqué Bruce Toussaint. Malgré son tout, le professeur est resté à l’antenne de BFMTV jusqu’à 9 h 45.

