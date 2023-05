TPMP People : Yves Lecoq ouvre son cœur et aborde ses problèmes financiers

Bernard Montiel a invité Yves Lecoq sur le plateau de C8 dans l’émission “TPMP People“. Durant leur échange, l’humoriste a pris le temps de s’expliquer sur les dettes qu’il a accumulées suite à l’achat de ses châteaux.

Yves Lecoq, célèbre imitateur connu notamment pour son travail aux “Guignols de l’info“, était invité dans l’émission “TPMP People” le samedi 27 mai sur C8. Durant son passage, il a eu l’occasion de partager son parcours artistique, mais également d’aborder les dettes qu’il a accumulées au fil de sa vie. En tant que passionné d’antiquités, Yves Lecoq a choisi d’investir ses premiers revenus dans l’immobilier. “Avec 300.000 francs, j’ai trouvé un petit manoir en Picardie“, a expliqué l’invité. Au fil des années, Yves Lecoq a fait l’acquisition de cinq autres châteaux, poursuivant sa passion pour les demeures historiques. Cependant, il a consacré la majorité de ses revenus à la rénovation et à l’entretien de ces propriétés, négligeant ainsi le paiement de ses impôts. Cette situation a entraîné des difficultés financières pour l’humoriste, qui a dû faire face aux conséquences de ses dettes fiscales : “Tout l’argent partait dans les châteaux. Et du coup, les impôts étaient absorbés par les monuments historiques, par les travaux que je faisais“.

Au cours de l’émission, Yves Lecoq a pris le temps de s’expliquer sur sa gestion de l’argent et les dettes qu’il a contractées : “Je gagnais bien ma vie quand même avec ce que je faisais. Mais je n’avais pas un sou de côté. D’ailleurs j’ai eu tort parce que j’aurai quand même pu mettre 500 balles de côté pour avoir au moins un peu d’argent quand j’ai des problèmes“. Interrogé par Bernard Montiel, Yves Lecoq a précisé que sur les six châteaux qu’il avait acquis au fil des années, seuls trois lui appartenaient encore. “Et j’ai encore des dettes parce que j’ai tout vendu à bas prix, à cause de la Covid entre autres“, a expliqué l’humoriste. Yves Lecoq a révélé que la pression exercée par la banque était si forte qu’il s’est retrouvé contraint de mettre certains de ses biens aux enchères : “Il fallait que je trouve l’argent en 24 heures“. “Ce n’est pas des sommes énormes mais je vendais tout au rabais donc à un moment il me manquait de l’argent. Pour que j’y arrive, il faut que je vende celui-là“, a indiqué Yves Lecoq tout en montrant une photo de l’un de ses derniers châteaux qui était projeter. “J’ai arrêté d’un seul coup la télé, le spectacle à cause de la Covid et Canal“, a conclut l’invité.

Endetté, Yves Lecoq se livre sans filtre sur ses problèmes financiers ! #TPMPPeople pic.twitter.com/fjJLzhPoJw — TPMP People (@TPMPPeople) May 27, 2023

Source : TV Mag Le Figaro

