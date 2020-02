McFly et Carlito, Youtubeurs aux 5 millions d’abonnés débarquent dans votre télé ce soir

Forts de leur succès sur YouTube, McFly et Carlito prennent les commandes d’une émission qui sera l’image des vidéos qui les ont fait connaître.

Le duo d’humoristes présent sur la plateforme YouTube, rassemble pas loin de 6 millions d’abonnés. David Coscas et Raphaël Carlier de leurs vrais noms, se connaissent depuis le lycée et on peut dire que rien ne les arrêtes. Après avoir conquis YouTube, il s’attaque désormais au petit écran. Le groupe TF1 leur a laissé champ libre pour créer une émission de 90 minutes qui sera diffusée sur TMC. Le duo n’a rien laissé au hasard. Du sujet jusqu’au montage qui se doit de rester fidèle au format de leurs vidéos.

Le programme se nommera très simplement “L’émission de McFly et Carlito”.

Quelques personnalités interviendront comme Pascal Obispo lors d’un karaoké complétement décalé. Dany Boon et Philippe Katherine seront de la partie également et vous assisterez a une partie d’action ou vérité qui pique le nez.

L’émission promet d’être légère, décalée avec un humour sans méchanceté « On rit beaucoup, mais notre limite est la méchanceté gratuite. On a chacun deux enfants, on fait encore plus attention ». Un bon moment à passer devant votre télévision ce soir à partir de 21 h 15 sur TMC.