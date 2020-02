Rugby sur M6 : Nicolas de Tavernost veut tirer son épingle du jeu pour le mondial 2023

L’appel d’offre pour la diffusion du Mondial 2023 de rugby se déroulera en mars

TF1 est le diffuseur des Coupes du monde de rugby et se positionnera évidemment sur les lots proposés. M6 devra montrer les crocs. Car pour la dernière Coupe du monde de rugby qui s’est déroulé en 2019, TF1 après avoir déboursé entre 35 et 40 millions d’euros avait retransmis la totalité de la compétition.



Le Rugby est le deuxième sport avec le football à faire s’envoler les audiences à la télévision. Ce qui explique cet engouement de la part de M6 pour ce championnat. Surtout que la prochaine Coupe du monde de rugby se déroulera en France, ce qui devrait redorer le blason des audiences qui avait été un peu en berne, à cause du typhon qui avait causé l’annulation de plusieurs matchs et le fort décalage horaire entre la France et le Japon.

M6 ne fait que de se développer dans la diffusion du sport depuis plusieurs années.

Revenons 20 ans en arrière quand M6 ne diffusait pas du tout de football, depuis maintenant 12 ans elle diffuse l’Euro de foot chaque année. Et propose même du hippisme depuis la rentrée, qui était diffusé historiquement sur TF1.

Source : Les Echos